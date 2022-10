Bonus anziani, chi potrebbe riceverlo: fino a 2400€ se abiti in questo comune

Un nuovo bonus anziani da 2.400 euro che contrasta la povertà e il caro vita. Vediamo come fare domanda e chi lo eroga.

Gli anziani sono preoccupati per la loro situazione attuale, cercando di capire come andare avanti considerando il caro vita che oramai ha colpito tutte le categorie. Il discorso è ampio e il nuovo Governo Meloni sta studiando strategie che possano rispondere alle esigenze di ogni pensionato o cittadino italiano. Spunta un nuovo bonus con 2.400 euro di aiuto per gli anziani assolutamente da non perdere. Come fare domanda? Tutto quello che bisogna sapere.

Bonus per gli anziani, quali sono le novità dal Governo?

Il costo della vita ha subito un aumento generalizzato che ha colpito ogni persona. Gli anziani con redditi bassi si ritrovano a dover chiedere aiuto, non potendo arrivare a fine mese ma ancor meno rinunciare all’energia, al riscaldamento e alla spesa.

Non è tutto, la maggior parte degli anziani si ritrova poi a dover combattere con i costi dei medicinali per la loro salute. Entra a gamba tesa un nuovo bonus da 2400 euro, molto importante e ricco.

Aprendo una piccola parentesi, un aiuto di questo genere è ottimo per contrastare l’aumento delle bollette che è arrivato – secondo le stime degli esperti – al 60% e moltissimi sono gli anziani che non sono riusciti a pagarle. Oltre a questo, come anticipato, si aggiunge la spesa classica al supermercato e tutte le spese che sono tenuti a sostenere.

Pensionati e aiuti: caratteristiche del bonus da 2400 euro

Il bonus da 2400 euro è stato pensato appositamente per coloro che non possono arrivare a fine mese, considerato il basso assegno che ricevono ogni mese. Prima di tutto, chi vuole ricevere questo bonus deve aver superato i 65 anni di età (compiuti) e poi rispondere a requisiti fondamentali:

Il richiedente dovrà presentare un ISEE che non superi i 30.000 euro

Inoltre dovrà essere invalido al 100%

Questi soggetti potranno quindi richiedere questo bonus da 2.400 euro che sarà suddiviso in 200 euro al mese erogati direttamente sul conto. La domanda verrà fatta indicando l’ISEE e allegando il documento che attesti l’invalidità al 100%.

Requisiti e chi eroga questo bonus anziani

In questo caso specifico è il Comune di Pisa che eroga questo aiuto per gli anziani, mettendo in campo tutte le sue forze per aiutare questa categoria in particolare. Ovviamente, noi abbiamo parlato di questo bonus erogato dal Comune di Pisa ma è bene controllare sui siti ufficiali delle città di residenza perché sono moltissimi i bonus a disposizione.

Ricapitolando, chi è interessato al bonus 2400 euro potrà presentare domanda direttamente all’ufficio preposto del Comune di Pisa. Per farlo dovrà aver compiuto o superato i 65 anni, con ISEE non superiore a 30.000 e invalidità del 100%. Una volta inviata la domanda con tutta la documentazione richiesta sarà compito dell’ufficio confermare il bonus. I soldi verranno erogati direttamente sul conto in trance mensili da 200 euro.