Camilla Parker, altro che: è lei che si prepara a diventare regina

Camilla Parker deve fare molta attenzione, perché la sua corona da Regina Consorte sta per essere portata via da un’altra donna molto amata e attesa come la vera Sovrana. Come stanno cambiando i piani a palazzo?

È tutto molto semplice, perchè nessuno avrebbe mai pensato che Camilla sarebbe diventata la Regina Consorte. Un passato da “amante” e poi da moglie, con il gossip che l’ha distrutta completamente sino a quando Carlo non ha preso la situazione in mano e lei è diventata un vero punto di riferimento. La Regina Elisabetta II dopo attimi di titubanza per tutto quello che era successo, nel tempo ha accettato la sua presenza e il fatto che suo figlio seguisse il cuore e non il protocollo.

Oggi, Camilla è la consorte del Re Carlo III ma c’è qualcuno che si prepara a prendere il suo posto e gli inglesi sembrano non vedere l’ora.

Camilla Parker, cosa ne pensano gli inglesi?

A dispetto di quanto si creda, Camilla Parker è molto amata dalla popolazione inglese perchè ha acquistato popolarità in questi ultimi anni. Lady Diana sarà sempre la preferita da tutti, indimenticabile e nessuno mai si dimenticherà tutto quello che ha dovuto subire.

Carlo III è diventato Re a 74 anni e la popolazione è consapevole del fatto che presto lascerà tutto a suo figlio William, ma non prima di aver goduto di questo ruolo per la quale si prepara da tantissimi anni.

C’è una donna che si sta preparando per essere una Regina e siamo certi che ha già tutte le carte in regole per esserlo.

Kate Middleton, la futura e amata regina inglese

Non ci sono mai stati dubbi, la moglie di William è destinata a diventare una Regina e gli inglesi lo sanno sin dal primo momento. A seguito della tristissima morte della Regina Elisabetta, Kate Middleton ha partecipato al suo primo evento da sola senza il marito, incontrando un gruppo di marinai facenti parte della Royal Navy .

I media britannici hanno confermato quanto già ipotizzato tempo prima: la principessa è pronta per il trono.

È avvenuto nelle scorse ore questo glorioso incontro con i membri della Royal Navy, in una delle sale del castello di Windsor e non è stato un incontro come altri. Questo, sempre secondo i media britannici, era la prova del nove per dare prova della sua regalità e di come si comporterà in futuro come Regina consorte.

Gli scatti che sono stati fatti durante l’evento hanno fatto il giro del mondo, mentre Kate chiacchiera con i membri della HMS di Glasgow – nave da guerra tecnologicamente avanzata che è in Scozia per la sua costruzione e ultimazione.

La moglie di William si è mostrata attenta e preparata, facendosi illustrare il lavori in corso e i ruoli sino alla messa in acqua della nave.

Non tutti lo sanno, ma nel 2021 la Regina Elisabetta ha approvato la nomina come madrina della HMS Glasgow per Kate Middleton. Tra tre anni infatti sarà lei a inaugurare la nave quando verrà terminata nella sua costruzione. Un incarico giusto per Kate, prima appartenuto a Lady Diana e poi passato nelle mani della futura Regina Consorte.

Gli inglesi sono tutti pronti, Kate sarà sempre più impegnata e farà le veci di Camilla in tantissime occasioni. William e Kate si sono trasferirti nello Adelaide Cottage per essere vicini alla famiglia Reale, pronta per il suo strabiliante futuro.