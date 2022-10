Grillotalpa, l’insetto che distrugge piante e raccolti: come eliminarlo per sempre dall’orto

Il Grillo Talpa è un insetto molto comune e purtroppo molto fastidioso per le nostre coltivazioni e per i nostri giardini. Chi di voi ha un orto o un terreno sicuramente avrà sentito parlare o avrà avuto a che fare con questo simpatico ma piccolo e fastidioso animaletto.



E’ considerato in assoluto uno degli insetti che causano maggiori danni alle agricolture. Sono tre le specie di grilli talpa che causano gravi danni alle piante. Le specie introdotte sono: il grillo talpa dalle ali corte, Neoscapteriscus abbreviatus (Scudder); il grillo talpa meridionale, Neoscapteriscus borellii (Giglio-Tos); e il grillo talpa fulvo, Neoscapteriscus vicinus (Scudder).

Cosa è il grillo talpa

Questi non sono gli unici grilli talpa che si trovano in giro, ma sono i più dannosi. Sebbene normalmente considerati parassiti dell’erba e del foraggio, i grilli talpa sono onnivori e si nutrono sia di animali che di materiale vegetale.

Il grillo talpa dalle ali corte danneggia anche le erbe, ma a causa della sua portata limitata la quantità di danni generalmente non è eccezionale. Sia i grilli talpa fulvi che quelli meridionali sono associati ai campi di pomodori e fragole. Tra le altre colture orticole segnalate come danneggiate vi sono barbabietola, cavolo, melone, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, melanzane, cavoli, lattuga, cipolla, peperone, patate, spinaci, patate dolci, pomodori e rape.

Perché è pericoloso

Altre piante ferite includono arachidi, fragole, canna da zucchero, tabacco e fiori come coleus, crisantemo e gipsofila. Tra le erbe del tappeto erboso, come le piante che crescono nella sabbia e o quelle che crescono nei campi erbosi, sono comunemente ferite dal grillo talpa fulvo, mentre St. Augustinegrass e Bermudagrass sono preferite dal grillo talpa dalle ali corte. I grilli talpa si nutrono anche di erbacce.

I grilli di solito danneggiano le piantine, nutrendosi in superficie di fogliame o tessuto dello stelo e sottoterra di radici e tuberi. La cinturatura degli steli delle piantine sulla superficie del suolo è una forma comune di lesione, sebbene le piante giovani vengano talvolta tagliate e tirate sottoterra per essere consumate. Ulteriori danni alle piccole piante sono causati dal tunnel della superficie del suolo, che può rimuovere le piantine o farle essiccare. Il grillo talpa del sud fa molto più danni da tunnel del grillo talpa fulvo.

Come eliminarlo dal tuo orto

Eliminare il Grillo Talpa è abbastanza semplice, basta osservare alcune precauzioni e stare attenti. Un animale che si nutre del Grillo Talpa e che non da praticamente nessun fastidio alle coltivazioni e la presenza dei ricci. Se li trovate nel vostro orto, giardino o campo, non li cacciate via, perché potrebbero darvi un aiuto importante.

Anche perché i ricci non sono animali pericolosi, e scappano appena ci vedono. L’unica precauzione è quella di non andargli troppo vicino perché potrebbero sentirsi minacciati e farvi sentire gli aculei.

Altra cosa da fare, se possedete della terra in prossimità di gallerie, è quella di nel mese di giugno, vangare anche solo in superficie, dove il GrilloTalpa depone le uova, in modo da annientarle. Non dimenticate di effettuare questa pratica, e proprio nel mese in cui depongono le uova, perché in un colpo solo ne potreste eliminare centinaia, e la ‘colonia’ farebbe così molta fatica a riprodursi e quindi fare danni.



Qualora il problema fosse più grande e il vostro campo fosse infestato dal GrilloTalpa, allora potete farvi consigliare da un esperto del negozio a cui fate affidamento, che vi indicherà un insetticida ad hoc per questo animaletto, senza che disturbi le coltivazioni. La raccomandazione è quella di seguire attentamente le indicazioni che vi vengono date, senza esagerare troppo nella eventuale somministrazione del suddetto insetticida.