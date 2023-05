Cambio di stagione, usa il metodo della gruccia: risparmierai un sacco di tempo

Il cambio di stagione è stressante? Con i metodo della gruccia suggerito dagli esperti sarà velocissimo e ordinato.

Quanto è fastidioso fare il cambio stagione? Quante volte si ripete la frase classica “non ho nulla da mettere”? In realtà, il metodo del cambio armadio ogni stagione e della sistemazione dei capi non è corretta. Per questo motivo gli esperti hanno voluto dare un piccolo suggerimento, così da iniziare ad usare il metodo della gruccia. Uno strumento spesso sottovalutato ma in grado di risolvere ogni tipo di problematica.

Cambio armadio: i fattori da considerare

Una volta aperto l’armadio, spesso e volentieri, non si capisce nulla. I capi invernali sono insieme a quelli estivi, quelli della primavera si mischiano con quelli dell’autunno e sembra sempre che non ci sia nulla da poter mettere.

Quando è il momento di pensare al cambio stagione, ci si mette davanti all’armadio muniti di pazienza e si cerca di dividere i vari capi a seconda della stagione di riferimento. Non solo, si tiene conto anche del fatto che alcuni possono essere indossati durante tutto l’anno e rimangono nell’armadio in bella vista.

Non dare la giusta importanza a questo tipo di lavoro è un atteggiamento pigro, da evitare completamente. Nessuno ha la percezione di quali siano realmente i capi a disposizione o quelli da non mettere più facendo in modo di regalarli o dar loro una seconda vita in qualche modo.

Si ricorda che l’industria della moda, ad oggi, cerca di invitare i consumatori al riciclo e riuso. Dove non è possibile, i vestiti devono essere smaltiti lungo i canali appositi.

Metodo della gruccia per il cambio stagione

Spesso e volentieri non si ha un quadro chiaro di tutti i vestiti che si possiedono. Uno dei motivi che spinge all’acquisto continuo di nuovi capi – accumulandoli – è proprio la pigrizia di non sapere e non conoscere il proprio armadio. Ci si accorge di aver comprato un doppione oppure qualcosa in stile già posseduto.

Il metodo della gruccia insegna a comprendere quali siano i capi a disposizione. Quindi, si apre l’armadio e si aprono i cassetti e si sistema tutto nelle grucce.

Non solo, chi è più abile potrà già fare dei piccoli abbinamenti così da avere dei look a disposizione per tutta la settimana. Le grucce vanno poi sistemate nell’armadio con il verso uguale così che si possa avere una chiara visione d’insieme.

Questo consente anche di vedere quali siano i capi che non si vogliono più indossare, mettendoli via per una prossima stagione, oppure quelli da regalare o buttare (negli appositi contenitori o canali a disposizione). Non è solo una pulizia completa, ma anche un modo per risparmiare e avere tutti gli abiti/capi a portata di mano giorno dopo giorno.