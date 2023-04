Tarme nell’armadio, come eliminarle dai vestiti: spruzza questo e non torneranno

Ecco come contrastare le tarme nell’armadio e soprattutto come eliminare le tarme dai vestiti. Bisogna spruzzare questo mix di ingredienti.

Vi sveliamo finalmente tutto su questo trucco incredibile, che farà in modo che vi liberiate una volta per tutte delle tarme nell’armadio. Non le vedrete più sui vostri vestiti.

Tarme nell’armadio, un grosso problema

Quando parliamo di tarme ci riferiamo a dei minuscoli insetti, che spesso invadono le case. Si tratta di veri e propri parassiti che si insinuano tra i mobili e che non lasciano in pace i nostri vestiti.

Questi insetti simili a farfalle sono particolarmente attivi di notte. Si nutrono soprattutto del legno dei mobili e dei vestiti: i loro obiettivi preferiti sono la lana, la seta e il cotone.

Non tutti sanno, però, che esistono vari tipi di tarme, ecco di seguito le principali categorie:

tarme dei vestiti : sono in grado di deporre tra le 30 e le 200 uova. Danno vita a dei nidi, spesso poco visibili a occhi nudo. Le uova, una volte scuse, possono invadere le nostre case e rovinare i nostri capi. Prima che sia troppo tardi, è importante agire per prevenire il loro arrivo;

: sono in grado di deporre tra le 30 e le 200 uova. Danno vita a dei nidi, spesso poco visibili a occhi nudo. Le uova, una volte scuse, possono invadere le nostre case e rovinare i nostri capi. Prima che sia troppo tardi, è importante agire per prevenire il loro arrivo; tarme del legno : questi insetti si disinteressano dei vestiti e puntano ai mobili. Bisogna fare grande attenzione soprattutto a quei mobili di legno, che si trovano in prossimità di porte e di finestre;

: questi insetti si disinteressano dei vestiti e puntano ai mobili. Bisogna fare grande attenzione soprattutto a quei mobili di legno, che si trovano in prossimità di porte e di finestre; tignola alimentare: non tutti lo sanno, ma anche la tignola alimentare è un tipo di tarma. Tendono a invadere la frutta secca e la farina.

Oggi, però, ci concentreremo sulle tarme che invadono i mobili e i vestiti, proprio perché uno degli obiettivi preferiti di questi insetti è l’armadio. Dovrete semplicemente realizzare una miscela spray e il gioco sarà fatto!

Come eliminare le tarme dai vestiti

Se avete trovato delle tarme nell’armadio e volete eliminarle completamente dai vestiti, tutto quello che dovete fare è procurarvi dei semplicissimi ingredienti. Non dovrete spendere molti soldi, perché tutti questi materiali li avete sicuramente già in casa. Eccoli di seguito:

acqua calda;

bicarbonato di sodio;

aceto.

Per prima cosa, dovete procurarvi una boccetta dotata di un beccuccio spray. Al suo interno versate dell’acqua calda e dell’aceto. Aggiungete infine il bicarbonato di sodio.

Chiudete e agitate energicamente. Quindi lasciate riposare il mix. Una volta fatto, spruzzate questa miscela all’interno del vostro armadio, dei cassetti e di tutti quei luoghi in cui riponete i vostri vestiti e risultano invasi dalle tarme.

Se è necessario, spruzzate la miscela direttamente sui vostri vestiti, per eliminare ogni traccia delle uova, se sono state deposte al loro interno.

Dovete ripetere questa procedura anche ogni giorno, dopodiché una volta a settimana e poi una volta al mese. Siamo sicuri che queste fastidiosissime tarme, che prima invadevano il vostro armadio, vi lasceranno finalmente in pace.

Se vi chiedevate come eliminarle dai vestiti, sappiate che questo che vi abbiamo condiviso è il metodo migliore per non rivederle più. I vostri capi si manterranno intatti e nuovi come un tempo.