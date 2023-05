Questi cellulari sono pericolosissimi, emettono più radiazioni: ecco la lista nera

Gli smartphone fanno parte della vita di tutti, ma sono questi i cellulari pericolosissimi: sapete quante radiazioni emettono?

Da una parte gli smartphone fanno parte della vita di tutti i giorni, dall’altra è bene fare attenzione a questo tipo di cellulari pericolosissimi. In pochi sanno, infatti, che nella maggior parte dei casi ci si ritrova con una emissione di radiazioni importante. Non c’è bisogno di fare allarmismo o di credere di non doverlo più usare, ma è comunque importante comprendere come gestire al meglio questo dispositivo. Lo studio da parte dell’Ente tedesco apposito ha messo l’accento sui dati e su tutti i fattori più importanti da valutare.

Cellulari pericolosissimi: attenzione alle radiazioni

L’ente tedesco che si occupa di tenere sotto controllo gli smartphone di ultima generazione e le radiazioni emesse, si chiama Bundesamt für Strahlenschutz – Ufficio Federale Protezione Radiazioni.

In questa azienda ci sono degli addetti che controllano e misurano gli indici SAR. Questi sono fondamentali per capire quante radiazione elettromagnetiche – sotto un profilo energico – assorbe direttamente l’organismo. Queste si attivano dal dispositivo oppure da uno simile, dotato di antenna o di elementi per le emissioni.

Il valore SAR deve essere sempre indicato all’interno del manuale tecnico dello smartphone. Purtroppo essendo un dato poco conosciuto e argomentato, viene riportato in piccolo e poche persone si interessano dell’indice stesso. In realtà, questi indici e numeri sono fondamentali per capire come funziona il cellulare acquistato e quante sono le radiazioni emesse ad ogni utilizzo.

Valore SAR e fattori da tenere in considerazione

Il Valore SAR, come accennato, viene riportato nel manuale di istruzioni ed uso che accompagna lo smartphone. In generale, si evidenzia che viene misurato in Watt per ogni Kg. I limiti da non superare sono dettati da ogni Paese e possono essere differenti.

L’Unione Europea, salvo modifiche, opta per un valore massimo di 2W ogni Kg per le radiazioni in testa/viso – sino a 4W ogni Kg per quelle che possono arrivare al corpo.

Ogni anno, l’Ente aggiorna la lista con tutti i modelli e i dati. Ci sono alcuni smartphone di aziende note a livello internazionale che riportano dei dati non proprio positivi. C’è anche da dire che a fronte di questo, nella maggior parte dei casi i brand si preoccupano di fare uscire un nuovo modello a distanza di poco tempo.

Ovviamente, le aziende fanno in modo di costruire uno smartphone facendo attenzione a tutta questa serie di imposizioni per legge. Per ogni Paese i dati sono differenti e lo smartphone in vendita dovrà essere al pari di quanto richiesto dalla normativa.

Il SAR non è dipendente dall’anno di uscita, ci sono dei vecchi cellulari con dei livelli bassissimi e altri con livello molto alto. È quindi importante controllare bene il libretto di istruzioni prima di comprare un nuovo cellulare.