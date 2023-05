Il derby più importante della stagione, quello che vale una finale di Champions League alle due milanesi, va all’Inter, con un secco 3-0 tra andata e ritorno contro i cugini del Milan, vendicati dopo vent’anni, e per davvero. Ci vanno gli uomini di Simone Inzaghi, che ipotecano la finale con più di venti minuti da giocare, con un gol di Lautaro Martinez, fatto in tandem con Romelu Lukaku e quando Rafael Leao sta per abbandonare il campo. Tredici anni dopo l’ultima volta, i nerazzurri si giocheranno l’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie, e ora l’unica cosa da sapere è chi ci sarà con loro il 10 giugno a Istanbul.

Un derby che vale una stagione, l’ultimo, tra l’altro, per lo meno in Italia. Un derby di Milano, di semifinale di Champions League, come vent’anni fa, ma questa, ormai, non è più una notizia. Lo è il fatto che il Milan, che stavolta gioca in trasferta, deve recuperare due gol all’Inter, che stasera avrà in più, rispetto a mercoledì scorso, tanti tifosi, così tanti che gli hanno permesso di registrare il record di incassi (12 milioni di euro solo per questa partita) di sempre per un’italiana, e quindi comunque andrà sarà un successo.

Sono sempre i tifosi i protagonisti quando bloccano i giocatori sul pullman prima dell’arrivo alla Scala del calcio, e lo sono anche quando gli stessi scendono in campo, perché tutto lo stadio, quel San Siro pieno pienissimo come non mai, è uno spettacolo così vestito di festa. E neanche gli uomini scelti da Simone Inzaghi, gli stessi dell’andata, e quelli di Stefano Pioli, che invece qualche cambio, per necessità, l’ha dovuto fare, non possono non ammirarlo. Poi tornano a essere loro, dopo uno degli inni più belli del mondo, prima con i loro pensieri, poi con il loro gioco, a essere le pedine da ammirare.

C’è André Onana, che una semifinale l’ha già vissuta con l’Ajax, perdendola, c’è quella difesa a tre composta da Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, tutta italiana e davvero perfetta nella partita di una settimana fa. C’è, ancora, Denzel Dumfries e sull’altro lato Federico Dimarco, interista da una vita, il tifoso in campo, un po’ come in passato è stato Marco Materazzi, che oggi invece ha riscaldato l’ambiente andando a cantare insieme alla Curva Nord.

Ci sono i tre migliori del centrocampo là in mezzo, c’è Nicolò Barella, che è stato l’artefice di questa qualificazione in semifinale contro il Lisbona, c’è Hakan Calhanoglu, che si è preso la mediana e non vuole più lasciarla, c’è Henrikh Mkhitaryan che all’andata aveva segnato lo 0-2 definitivo. E poi ci sono i due attaccanti della coppa, o del mercoledì: c’è Edin Dzeko, che invece aveva aperto le danze mercoledì, e c’è Lautaro Martinez, il migliore marcatore della stagione da molte sfide dei nerazzurri.

Dopo una prima fase di studio, è l’Inter a partire più forte in questo Euro derby dal sapore particolare. A differenza di quanto successo allora, e come più volte sottolineato dall’allenatore rossonero, entrano in area prima del settimo minuto, è sempre il bosniaco che potrebbe sbloccare la partita, ma il direttore di gara fischia il fallo e comunque Maignan c’è, eccome se c’è. Dopo il primo squillo dei padroni di casa, risponde il Milan con una conclusione di Theo Hernandez che non va a buon fine. Dal limite dell’area è l’eroe della doppia sfida contro il Benfica, Barella, a sparare di poco al lato e a non fare quindi male al portiere francese.

Il Diavolo prende il pallino del gioco in mano, fa possesso, e arriva anche in porta, ma Darmian copre bene dopo un’uscita quasi a vuoto di Onana. Sullo sviluppo di un’azione, che nasce anche da un fallo del terzino (sempre) francese del Milan sul sardo, Tonali fugge e passa a Brahim Diaz che sbaglia un rigore in movimento, che viene bloccato senza problemi dal camerunese. È l’undicesimo, e la gara continua a scaldarsi. Tanto che un minuto dopo, è di nuovo l’Inter a farsi vedere davanti all’area dell’ex Lille, l’ex Cagliari si fa murare dai piedi di Maignan, ma il gol che sarebbe arrivato dopo una percussione di Dimarco e il cambio di fascia con Dumfries non sarebbe comunque stato regolare.

Si lotta, si attacca, si gioca a San Siro, in questo derby che vale la finale di Istanbul da giocarsi con una tra Real Madrid e Manchester City, che si sfideranno domani in Inghilterra dopo il pareggio dell’andata al Santiago Bernabeu. Ci sono errori, e non ci sono cartellini, né da una parte, né dall’altra, eppure di falli Turpin ne fischia parecchi, e alcuni sono anche cattivi. Lo è quello sempre di Theo Hernandez sull’olandese, che non toglie la gamba e colpisce con un calcio in testa Dumfries nel momento in cui l’Inter sembra aver ripreso possesso del campo.

Ma il derby che vale una stagione è ancora bloccato. Il primo lampo di Leao, finora non troppo dentro i meccanismi dei rossoneri, arriva al 38esimo e dopo forse un fallo su Darmian, il tiro è troppo schiacciato e Onana non si impegna neanche a metterci le dita per deviarla in angolo. Un minuto dopo, ancora, è invece Maignan a dovercele mettere su una spizzata di testa di Dzeko su punizione dell’ex di turno. L’Inter rimane in attacco e si guadagna anche un calcio d’angolo su cui è l’argentino a sparare poco più in alto del sette.

Arrivano anche i primi problemi per Inzaghi, al 41esimo, non è un gol del Milan, è piuttosto un problema muscolare al quadricipite della gamba sinistra per l’armeno, l’mvp dell’andata, che non riesce a continuare e costringe il piacentino al cambio, anzi no, perché il capitano chiede del tempo al tecnico ex Lazio, ma Mkhitaryan nell’azione dopo alza bandiera bianca e in campo entra Marcelo Brozovic che prenderà il posto da centrale, con Calhanoglu che invece andrà a prendere il posto dell’ex Roma.

Un brivido per i padroni di casa, poi iniziano i tre minuti di recupero, che scorrono senza grandi emozioni, solo qualche fallo. Ha solo 45 minuti, ora, la squadra di Pioli per ribaltare il risultato, e tornare a vivere una notte europea come quella del 2007, quando si vinse l’ultima Champions League, ha ancora 45 minuti l’Inter per sperare di arrivarci a tredici anni da quel 22 maggio che proprio in casa dei Blancos, contro il Bayern Monaco, l’unica che in stagione li ha fermati nella coppa dalle grandi orecchie, aveva portato il triplete e l’apoteosi.

Si riparte con il secondo tempo. E senza nessuna sostituzione, da entrambe le parti. I nerazzurri ritornano sul rettangolo verde aggressivi, come a dimostrare che il discorso si vuole chiudere prima del previsto. Il Milan si salva con Thiaw, poi sono i padroni di casa che sbagliano, anche se con il controllo della palla riescono a correre meno rischi e a farne correre ancora qualcuno ai cugini. I falli continuano a sprecarsi, mentre Inzaghi manda a riscaldarsi Romelu Lukaku, Robin Gosens, Stefan de Vrij e Roberto Gagliardini, d’altronde non ha ancora ammoniti da dover preventivamente sostituire.

Ecco, a proposito di gialli, arriva al 55esimo il primo, ed è per il difensore centrale tedesco di Pioli che fa cadere un lanciato Lautaro. Cadono, poi, in area anche Leao e Dumfries, ma non c’è fallo, piuttosto due scivolate di troppo. Dopo un’ora, la squadre si allungano, ma non si feriscono a vicenda, anche al termine di un’azione che si è sviluppata da una parte e dell’altra, Krunic fa solo il solletico a Onana.

Anche il Milan è costretto al cambio, lo stesso Thiaw appena ammonito, chiede il cambio per crampi, al 63esimo, e al suo posto entra Pierre Kalulu, mentre Kjaer che si era levato la pettorina, torna ad accomodarsi in panchina: la scelta del tecnico (ancora) campione d’Italia è dettata dal fatto che con il francese la squadra è più disposta a sbilanciarsi a differenza del danese, che tra l’altro potrebbe soffrire anche il belga che entra esattamente due minuti dopo prendendo il posto di Dzeko, a cui il pubblico dedica un lungo applauso assieme a Dimarco, anche lui sostituito per Gosens.

Non cambia nulla tatticamente, ma al 68esimo, ancora sui piedi del portoghese, potrebbe esserci un pallone d’oro, che Acerbi però riesce a disinnescare conquistando il massimo, ovvero la rimessa laterale per i nerazzurri. Un errore potrebbe favorire, adesso, Leao, ma è lui che sbaglia e il camerunese blocca senza problemi. Quelli li ha Acerbi, che prima si era avventurato nell’area avversaria, e che nella sua si accascia a terra. Rimane comunque in campo, e al 73esimo esplode lo stadio. Esplode perché nel mentre che Pioli pensa ai cambi, Lautaro Martinez dopo diversi scambi in area con Lukaku mette a segno l’1-0 che ipoteca la finale, perché il Milan deve recuperarne tre in poco più di un quarto d’ora, in una bolgia come quella che è, ora, San Siro.

Con non più niente da perdere, l’allenatore (anche lui) emiliano leva il numero 17, anche perché c’è un campionato a cui pensare e una prossima edizione della Champions League da conquistarsi, e mette Alexis Saelemaekers ed entra anche Divock Origi per Diaz. Nonostante tutto, al 79esimo è ancora il campione del mondo a rendersi pericoloso, nell’occasione c’è anche un diverbio tra Barella e Tonali, che si prendono il giallo, insieme.

La partita diventa ancora più dura, e Krunic rischia un rosso per un intervento su Calhanoglu all’80esimo, che alimenta le proteste e infatti si prendono il giallo anche Tomori, Kalulu e persino l’autore del gol che sta mandando in paradiso l’Inter. Che fa un altro giro di cambi, gli appena ammoniti, lasciano spazio rispettivamente a Gagliardini e Joaquin Correa.

I tre minuti di recupero concessi sono forse pochi, ma non servono al Milan per ribaltare due partite in cui l’Inter ha meritato di essere in finale di Champions League, di vendicare quella parata di Cristian Abbiati di vent’anni fa, quello scudetto scucito dal petto.