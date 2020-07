Daniele De Rossi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. L’ex centrocampista delle Roma, che ha chiuso la propria carriera da giocatore nel Boca Juniors, ha già iniziato a lavorare sullo staff da portare a Firenze per la prossima stagione.

Insieme a De Rossi, infatti, nella squadra viola ci saranno anche altri ex calciatori importanti: la Primavera, infatti, sarà affidata ad Alberto Aquilani, suo ex compagno di squadra cresciuto anche lui nella Roma, e Giampiero Pinzi, ex Udinese e Lazio, che potrebbe affiancarlo come collaboratore. Tra coloro che potrebbero seguirlo nella nuova avventura, inoltre, ci potrebbe essere spazio anche per Antonio Mirante, attuale portiere della Roma.

De Rossi, quindi, sta già iniziando a programmare la sua nuova avventura da allenatore, nonostante le smentite continue della società di Rocco Commisso che continuano a sottolineare come Iachini abbia la piena fiducia della dirigenza. Nonostante questo, però, la Fiorentina cambierà a fine stagione con la squadra viola che sarà affidata a Daniele De Rossi.

