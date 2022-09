Caffè moka, bisogna mescolarlo prima di consumarlo? La risposta che non ti aspettavi

Il caffè moka è quella tradizione italiana che si contraddistingue. Una bevanda buonissima che accompagna le pause di tutto il giorno: ma si mescola prima di berlo? La risposta è inaspettata.

Il caffè moka può essere bevuto in ogni modo possibile, con la panna o con poca schiuma sino al classico nero e il macchiato. Questa è senza dubbio la bevanda più amata del mondo e piace proprio a tutti.

Ogni persona trova il suo modo di gustarlo, con o senza zucchero oppure dedicando delle canzoni ripercorrendo la storia di popoli e tradizioni.

La preparazione classica avviene con la moka, quella usata tantissime volte sino a quando la bevanda non riesce a regalare il gusto intenso e Made in Italy che tutti amano (nel mondo). In moltissimi paesi in Italia, c’è l’usanza di mescolare il caffè prima di servirlo. Ma è una necessità o è meglio non farlo?

Origine e storia del caffè

Prima di capire cosa fare prima di gustare un buon caffè è bene ripercorrere le origini di questa ottima bevanda. La sua storia lo porta ad essere presente in Etiopia sin dai tempi antichi, per poi diffondersi in tutta Europa dal 1600.

Nel 1700 Venezia ha pensato di commercializzare il prodotto e permettere la nascita dei locali per la degustazione. I popoli erano contenti di potersi fermare in qualche locale, scoprire i vari aromi e rilassarsi mentre chiacchieravano con gli amici.

Il consumo della bevanda, anche sotto un punto di vista economico, rientra tra i primi posti nel mondo al pari del grano – petrolio e acciaio. Non esiste una sola varietà di caffè, seppur l’arabica sia la più famosa e utilizzata: questa miscela perfette di ottenere una qualità perfetta, con sapore deciso e intenso che permane al palato dopo ore dalla sua degustazione.

Le generazioni cambiano così come le esigenze delle persone, per questo motivo negli ultimi anni si sono diffuse le macchinette del caffè che usano cialde o capsule soprattutto nei luoghi di lavoro. La tradizione abbraccia sempre la moka, unico strumento capace di erogare la bevanda in maniera ottima e caldissima.

Mescolare il caffè moka sì o no?

La tradizione, come accennato, richiede che il caffè sia preparato con la moka una volta al giorno e al mattino. Poi ci sono i veri amanti della bevanda, che ne bevono tantissimi e hanno più moka pronte per essere utilizzate.

Una pausa appagante e una abitudine che si tramanda sempre di padre in figlio. Ma la domanda è una: deve essere mescolato oppure no prima di servirlo? La risposta lascia sempre a bocca aperta.

La moka ha un funzionamento ottimale, con l’acqua che è dentro il serbatoio che raggiunge la temperatura per poi salire e riempire la stanza di profumo. La temperatura dell’acqua sale sino a quando il caffè non sarà tutto all’interno del vano apposito. I tempi di uscita sono differenti e la bevanda avrà temperatura e consistenze differenti.

Per questo motivo andrebbe sempre girato nella moka, zuccherato o meno che sia. È la modalità corretta per servire un caffè buono – caldo al punto giusto e con una consistenza uniforme.