Hilary Clinton commenta l’eventuale elezione a premier di Giorgia Meloni: “”Una donna premier è rottura con il passato, poi vedremo i fatti”.

Una premier donna porterebbe a una rottura con il passato. È ciò che pensa Hilary Clinton in merito a una eventuale elezione di Giorgia Meloni come primo ministro del futuro governo italiano. L’ex first lady, inoltre, afferma che le donne di destra sono maggiormente sostenute dai propri partiti, rispetto a quelle della sinistra.

Hilary Clinton su Giorgia Meloni: “Premier donna, rottura con il passato”

Ospite alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, Hilary Clinton non ha potuto non parlare di politica, da sempre il suo principale quotidiano, dapprima come first lady al fianco del marito Bill, ma anche in seguito con la propria attività.

In questa occasione, ha discusso dell’eventualità che, nel nostro paese, possa diventare una donna il primo ministro, in questo caso Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia.

In merito, ha affermato che l’elezione di un presidente donna rappresenterebbe un passo verso la rottura con il passato, come ha riferito al Corriere della Sera che, nei fatti, ha visto sempre uomini nei panni di premier.

L’elogio delle prime ministre

Inoltre, richiama il lavoro di Margareth Tatcher, che ammirava, anche se non condivideva il suo pensiero.

Ha speso parole di elogio anche per la prima ministra finlandese Sanna Marin e per la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern. Inoltre, ha sottolineato come le donne di destra siano maggiormente supportate dai partiti di riferimento, rispetto a quelle di sinistra.

Parole semplici, ma che fanno ben capire che la Clinton è sostenitrice del cambiamento, soprattutto per quel che concerne l’occupazione di posti di potere importanti, quale quello di primo ministro di un paese. Certamente, come lei stessa sottolinea, poi contano le idee che si propongono e come vengono trasformate in fatti.

Giorgia Meloni pronta per il Quirinale

Giorgia Meloni non si tirerebbe indietro e accetterebbe, di buon grado, la carica di primo ministro, come ha sottolineato in una intervista rilasciata a Fox.

La leader di Fratelli d’Italia, infatti, ha detto che nei sondaggi il proprio partito di riferimento sarebbe al primo posto e che, tecnicamente, potrebbe indicare il premier.

Come lei stessa precisa, potrebbe diventare la prima donna primo ministro della sstoria della Repubblica Italiana, che andrebbe, nei fatti, a governare l’esecutivo.