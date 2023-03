Buttalo nel WC, questo rimuove le macchie più indelebili e ostinate in pochi secondi

By

Ecco cosa devi buttare nel WC, per rimuovere le macchie più indelebili e ostinate in pochi secondi. Un trucco che devi conoscere al più presto.

Come riuscire a togliere efficacemente le tracce di calcare, gli odori e le macchie WC? Con questa soluzione potrete liberarvi dei cattivi odori e delle macchie presenti nei vostri servizi igienici. È fondamentale un’approfondita pulizia del bagno, visto che vi si possono annidare sia microbi che batteri. Eseguendo un trucco casalingo estremamente efficace, potrete avere un bagno perfettamente pulito e igienizzato.

La pulizia del bagno in poco tempo: eliminare macchie WC

Se si parla della pulizia del proprio bagno e soprattutto delle macchie WC occorre sapere che esistono dei prodotti che possono fare la differenza.

In tal senso bisogna specificare che parliamo di prodotti naturali.

Ecco che nel caso di questa problematica, prima di tutto è necessario procurarsi determinati prodotti che vi serviranno appunto per procedere e ottenere un’accurata pulizia del vostro bagno. Di che cosa parliamo?

Vi serviranno innanzitutto uno scopino e una ciotola, l’alcol domestico, l’olio essenziale profumato al limone, il bicarbonato, l’aceto nella versione bianca e un detersivo per lavare i piatti.

Procedere versando una decina di cucchiai di bicarbonato di sodio nella ciotola.

Poi aggiungere mezzo bicchiere di detersivo per i piatti e mescolare perfettamente questi due ingredienti. Aggiungere 2 cucchiai di alcol domestico e alcune gocce dell’olio essenziale al limone.

Con l’impasto ottenuto dovrete formare delle palline, che serviranno come detergente e antibatterico per la pulizia del vostro bagno.

Un passaggio fondamentale da effettuare inizialmente è quello di versare dell’aceto bianco (mezzo bicchiere) nel water, per l’eliminazione degli odori sgradevoli.

Aggiungere una delle palline realizzate con gli ingredienti elencati in precedenza e far agire per alcuni minuti.

Pulire le pareti interne del wc con uno scopino, grazie alla schiuma che si è creata nel frattempo. La pulizia deve essere eseguita pure sul fondo del water. Infine sciacquare e ammirare gli ottimi risultati ottenuti con questo metodo.

Tenete presente che il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato per togliere con più facilità le macchie maggiormente difficili.

Mentre l’olio essenziale di limone contribuisce a disinfettare e a lasciare una gradevole fragranza.

Ulteriori metodi per pulire e disinfettare il bagno

Per eliminare efficientemente il calcare depositato sui servizi igienici, il borace è un ottimo e potente detergente naturale.

Infatti riesce a rimuovere con efficacia le macchie WC e permette di eliminare i cattivi odori.

Tra l’altro è una soluzione piuttosto economica, vi basterà versare questa polvere sui punti intaccati dal calcare.

Lasciare in posa per mezz’ora e poi sciacquare. Il vostro bagno sarà splendente e igienizzato.

Un altro rimedio naturale è quello dell’acido citrico. Un prodotto assolutamente valido per disincrostare le superfici dei sanitari, togliendo le macchie gialle. Non dovrete fare altro che diluire 2 bicchieri di acido citrico in 2 litri di acqua ben calda.

Versare il composto sopra le macchie WC, lasciando in posa per 30 minuti per poi sciacquare.

Un altro rimedio tutto al naturale per le macchie WC

Infine c’è un altro rimedio naturale che si può adoperare in questi casi, per ottenere un’ottima pulizia dei sanitari domestici.

In questo caso si fa riferimento al perossido di idrogeno che indubbiamente rappresenta un ingrediente eccezionale, molto apprezzato e utilizzato dalle casalinghe.

Per usarlo dovrete andare a mescolare 100 grammi di bicarbonato di sodio con un paio di cucchiai di perossido di idrogeno all’interno di un recipiente.

Una volta realizzata la pasta con questi ingredienti, bisognerà prendere una spugna e usarla immergendola in questa soluzione. Successivamente dovrete provvedere a strofinare la spugna sui sanitari sporchi e macchiati. Fare attivare la soluzione per 20 minuti e risciacquare. Attenzione utilizzare sempre guanti quando si pulisce il WC o il bagno in generale!

Con questo metodo e con quelli descritti precedentemente, avrete la possibilità di poter avere sempre un bagno ben pulito, profumato e igienizzato in modo soddisfacente.

Tutto ciò utilizzando degli ingredienti ecologici e facili da reperire, per pulire, lucidare e rendere brillanti i vostri bagni.

Metodi basati su composizioni naturali che potete tranquillamente realizzare voi stessi a casa, con prezzi contenuti e risultati eccellenti che vi lasceranno completamente soddisfatti.

Ecco che in questo modo potrete dire addio alle macchie WC e in diversi modi molto semplici oltre che naturali.