Butta 3 cubetti di ghiaccio nella lavatrice: non immagini cosa succede al bucato

By

Butta 3 cubetti di ghiaccio nella lavatrice: non puoi nemmeno immaginate che cosa succede al bucato. Prova questa tecnica senza indugio. I risultati sono incredibili.

Perché dovresti mettere 3 cubetti di ghiaccio nella lavatrice? Se lo fai, il tuo bucato non sarà più lo stesso. Svelata la tecnica innovativa che cambierà il tuo modo di lavare i vestiti.

Come risparmiare con il bucato intelligente

Quando si tratta di lavare i vestiti e dunque di fare il bucato, siamo tutti alla ricerca di consigli e suggerimenti che ci facciano risparmiare tempo e denaro, senza rinunciare però alla pulizia.

In questo periodo poi di forte crisi economica, ciascuno di noi sta mettendo in atto delle strategie di risparmio per evitare di ritrovarsi a fine mese con l’arrivo di bollette altissime.

Sai per esempio che se effettui il lavaggio in modalità Eco risparmi tempo, soldi e al contempo aiuti anche l’ambiente a non inquinarsi? Prova anche tu!

Ovviamente, il segreto di un buon bucato non è soltanto il tipo di programma selezionato o la temperatura impostata. A fare la differenza sono anche i prodotti utilizzati.

Sai che certe volte anche quello che credi essere il detersivo migliore in realtà sta solo rovinando i tuoi vestiti e il tuo elettrodomestico? Presta attenzione a quando fai il bucato. Prova questa nuova tecnica.

Butta 3 cubetti di ghiaccio nella lavatrice: ecco cosa succede

Perché dovresti buttare dei cubetti di ghiaccio nella lavatrice? Te lo spieghiamo noi. Il risultato finale è strabiliante e siamo sicuri che tornerai anche tu ad utilizzare spesso questa tecnica.

Come abbiamo ribadito poc’anzi, un bucato pulito dipende da tanti fattori, per esempio dai detersivi utilizzati, dalla modalità impostata, dalle temperature selezionate e dalla potenza della centrifuga.

A fare però la differenza spesso sono soprattutto i detersivi che utilizzi. Sai che la maggior parte di essi, anche se costosi, possono rovinare i tuoi vestiti e anche le componenti metalliche del tuo elettrodomestico?

Devi prestare particolare attenzione. Sappi che i panni possono pulirsi in maniera perfetta ed efficace anche utilizzando degli ingredienti naturali. Oggi vogliamo spiegarti proprio la tecnica dei cubetti di ghiaccio.

Se anche tu ogni volta che lavi i tuoi vestiti ti ritrovi poi sempre a doverli stirare perché pieni di pieghe, allora i cubetti di ghiaccio saranno la soluzione al tuo problema.

Versane tre all’interno della lavatrice e goditi lo strabiliante risultato finale. Una volta finito il programma di lavaggio, i tuoi vestiti non avranno bisogno di finire sotto il ferro da stiro: saranno praticamente pronti per essere piegati e sistemati nell’armadio.

Questo trucco funziona perfettamente anche se hai l’asciugatrice. Butta sempre 3 cubetti di ghiaccio nel tuo elettrodomestico ed imposta un programma ad alta temperatura per 15 minuti.

Il vapore che si genera grazie al ghiaccio sciolto, a contatto con il calore, donerà praticamente ai tuoi vestiti una piega perfetta. Il metodo dei cubetti di ghiaccio è davvero geniale. Ti consigliamo di provarlo sia nell’asciugatrice che nella lavatrice per avere dei risultati efficaci.

Segui però anche altri consigli per un bucato incredibile. Ecco che cosa dicono le casalinghe più esperte:

Non utilizzare mai detersivi troppo aggressivi perché essi potrebbero finire per rovinare le fibre tessili dei tuoi indumenti;

perché essi potrebbero finire per rovinare le fibre tessili dei tuoi indumenti; Separa e lava con due lavaggi distinti i panni colorati e quelli bianchi ;

; Leggi sempre attentamente le etichette di lavaggio riportate su tutti gli indumenti prima di infilarli in lavatrice;

riportate su tutti gli indumenti prima di infilarli in lavatrice; Prova a sostituire detersivo e ammorbidenti aggressivi con prodotti naturali come aceto, bicarbonato o limone.

Se seguirai tutti i nostri consigli non avrai più problemi. I tuoi vestiti saranno puliti e profumati dopo ogni lavaggio e anche perfettamente stirati. Se vuoi conoscere altre tecniche per evitare di ricorrere al ferro da stiro, continua a leggere: abbiamo per te anche altri suggerimenti.

Per esempio, potresti pensare di stendere il bucato nel momento in cui ti stai facendo la doccia. Perché? Semplice: il vapore che fuoriesce grazie all’acqua calda aperta renderà i tuoi vestiti privi di pieghe e grinze.

Ancora, puoi bagnare i tuoi vestiti stropicciati con un po’ di acqua e metterli ad asciugare su un calorifero o comunque vicino ad una fonte di calore. Le grinze scompariranno in pochi minuti.

L’ultimo rimedio che ti proponiamo è un metodo antichissimo utilizzato anche dalle nostre nonne e consiste nel posizionare i vestiti stropicciati su una pentola contenente acqua bollente: anche in questo caso le pieghe scompariranno.

Se invece puoi utilizzare l’asciugatrice e vuoi asciugare i tuoi asciugamani, il metodo dei cubetti di ghiaccio si rivela ancora una volta straordinario. Gli esperti consigliano di buttare nell’asciugatrice un cubetto di ghiaccio per gli asciugamani più delicati, due per quelli scuri e tre per quelli colorati.

Se il tuo problema non riguarda invece soltanto il lavaggio e l’asciugatura degli indumenti ma anche il profumo che scompare subito dopo il lavaggio, anche in questo caso abbiamo la soluzione al tuo problema. Versa nella vaschetta dell’ammorbidente 5 gocce di olio essenziale al limone o alla lavanda e vedrai che i tuoi vestiti profumeranno per giorni e giorni.