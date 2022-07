Addio al ferro da stiro, panni con zero pieghe senza stirare: il trucchetto sta in come li appendi

Utilizzare il ferro da stiro in estate potrebbe essere una vera condanna. Scopriamo insieme il trucco per non utilizzarlo mai più ma avere lo stesso i panni senza grinze.

Utilizzare il ferro da stiro è un’operazione sgradita a molti, non solo d’estate ma durante tutto l’anno solare. Vediamo come evitarlo.

Ferro da stiro? No grazie!

Utilizzare il ferro da stiro può essere un’operazione stancante non solo per via dello stare tanto tempo in piedi. D’estate, infatti, si aggiunge il calore emanato dal ferro da stiro che si va ad aggiungere a quello atmosferico. Nonostante questo, c’è chi non vuole rinunciarvi e continua a stirare alla perfezione lenzuola e persino la biancheria intima.

Inoltre, anche se in modo ironico, starebbero nascendo dei movimenti spontanei contro l’uso smodato del ferro da stiro e far diventare di moda i vestiti stropicciati. Eppure, non ce n’è bisogno perché ti spiegheremo alcuni trucchetti che potrebbero farti dire addio per sempre (o quasi) al ferro da stiro. Vediamo quali sono.

I trucchetti per non stirare più

Per prima cosa dovrei fare attenzione al lavaggio. In particolare, dovrai evitare di far partire centrifughe a giri troppo stretti. Sì perché la centrifuga strizza i panni e li stropiccia, rendendo difficile evitare l’uso del ferro da stiro. Evita troppi giri e le lavatrici a pieno cario. Una volta terminata la lavatrice, per limitare i danni, toglili subito dal cestello e procedi alla loro asciugatura.

La stessa cosa potrebbe fare anche l’asciugatrice. La cosa migliore sarebbe stendere i panni per bene. Prima di stendere ciascun capo, scuotilo e poi mettilo per bene sui fili, quando è ancora umido. Le mollette vanno messe laddove anche se lasciano i segni, non si vedono. Ad esempio, sotto le ascelle delle magliette.

In alcuni casi, invece di stendere con le mollette, puoi mettere i capi direttamente sulle grucce. Stendere è fondamentale, soprattutto se avrai la possibilità di farlo alla luce diretta del sole. Il calore del sole faciliterà ulteriormente la riduzione delle pieghe.

Se dovessi stirare per forza, ad esempio le camice per il lavoro che devono essere per forza di cose inamidate, allora si può velocizzare il passaggio. Ricopri l’asse da stiro di carta stagnola e, successivamente, mettici su il copri asse da stiro. La carta stagnola creerà un calore tale che stirerà in automatico anche la parte sotto. L’uso del ferro da stiro si ridurrà della metà.