Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele

Il leader di Forza Italia era ricoverato da 45 giorni nell’ospedale lombardo, per curare un’infezione polmonare insorta per una leucemia mielomonocitica cronica.

Nelle scorse ore era già trapelata la notizia di una possibile uscita di Berlusconi dall’ospedale San Raffaele di Milano.

Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale

Dopo 45 giorni di ricovero nell’ospedale San Raffaele di Milano, pochi minuti fa il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato dimesso ed è uscito dal nosocomio lombardo, dove era ricoverato dal 5 aprile scorso per curare un’infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

All’esterno dell’ospedale – ad attendere il leader politico – giornalisti e gruppi di sostenitori, che in questo mese e mezzo non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza a Berlusconi. Inizialmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva a causa di una polmonite insorta in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica, era poi passato in degenza ordinaria a partire da domenica 16 aprile.

Dopo i primi 12 giorni trascorsi in terapia intensiva, era stato poi trasferito in un reparto di degenza ordinaria nel padiglione Q del San Raffaele. Silvio Berlusconi ha salutato con la mano alzata i cronisti presenti fuori dall’ospedale. Con indosso una camicia bianca e una giacca blu, il leader di Forza Italia era seduto nei sedili posteriori accanto alla compagna Marta Fascina, che dal primo giorno di ricovero non è mai stata vista lasciare l’ospedale.

Notizia in aggiornamento.