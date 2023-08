Buon compleanno Madonna: la cantante compie 65 anni

La cantante Veronica Ciccone, in arte Madonna, oggi compie 65 anni. La pop star di origine italiana aveva fatto parlare di se qualche settimana fa a causa di un problema di salute costringendola a dover posticipiare le date del suo nuovo tour “Celebration”.

Non solo cantante ma anche attrice, la star americana, nata il 16 agosto 1958 nel Michigan, è diventata celebre per le sue canzoni dai ritmi dance e contagiosi, consacrandola negli anni ‘80 la regina del pop.

Madonna spegne 65 candeline

Oggi Madonna, all’anagrafe Veronica Ciccone, compie 65 anni. Una vita piena di successi, diventata famosa per le sue esibizioni iconiche e per i comportamenti trasgressivi. Diventata celebre agli inizi degli anni ‘80 inizia a fare musica nella grande Mela prima in alcune band e poi come solista.

La pop star americana successivamente ha anche iniziato la carriera da attrice, debuttando nel 1985 nel film “Cercasi Susan disperatamente”. Nel mese di giugno di quest’anno, la pop star aveva fatto allarmare i suoi fan perché era stata ricoverata a causa di un infezione. Era stata la stessa cantante a rassicurare tutti con un post nei suoi profili social circa la sua guarigione.

Il prossimo 14 ottobre la cantante dovrebbe iniziare il suo nuovo tour “Celebration” da Londra.

I suoi successi

Madonna, cantante a attrice di origine italiana oggi compie 65 anni. La sua è stata una vita costernata di successi. Diventa celebre nel 1983 con il suo primo album “Madonna”, due anni dopo scala le classifiche con il suo secondo album, “Like A Virgin“, diventando primo nel mondo.

Lo stesso anno debutta anche come attrice nel film “Cercasi Susan disperatamente”, scrivendo la colonna sonora “Into the Groove”, diventato un successo. Secondo la rivista Forbes, nel gennaio 2008 è la musicista donna più ricca del pianeta, grazie anche agli introiti dalla sua linea di abbigliamento H&M e dai diritti televisivi per “Confessions on a Dancefloor tour”.

Negli anni 2000 è riuscita a superare i Beatles ed Elvis Presley: il primo in quanto Madonna ha ottenuto un numero maggiore di singoli certificati d’oro in America e il secondo lo ha scavalcato per il maggior numero di album n. 1 nel Regno Unito.

Vita privata

Nonostante i successi in ambito lavorativo, Madonna è riuscita a creare la sua famiglia allargata. Una vita privata movimentata possiamo dire. La neo 65enne è stata sposata due volte: dal 1985 al 1989 con Sean Penn e dal 2000 al 2008 con il regista britannico Guy Ritchie, con il quale ha avuto il suo secondo genito Rocco, oggi 23enne.

Nel 1996, invece, dalla relazione con Carlos Leon nasce Lourdes, diventata una modella di successo. La cantante inoltre, ha anche adottato 4 bambini dal Malawi: David Banda, Mercy James e le gemelle Esther e Stella Mwale.