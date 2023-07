Madonna condivide la prima foto sui social dopo il ricovero

Madonna, alias Louise Veronica Ciccone, è ricomparsa nei suoi profili social dopo la lunga assenza a causa del suo ricovero in ospedale. La cantante 64 enne in un post ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i suoi fan per la vicinanza di queste settimane turbolenti.

L’artista lo scorso 29 giugno è stata ricoverata d’urgenza per una grave infezione batterica posticipando a periodo da destinarsi il suo tour mondiale.

Il primo post di Madonna dopo il ricovero

Dopo circa due settimane, Madonna ricompare nei suoi profili social, rassicurando i suoi fan circa il suo stato di salute. L’artista 64 enne ha deciso di condividere un post su Instagram in grande stile, abbracciando una composizione di rose rosa.

“Una sola rosa può essere il mio giardino Un solo amico il mio mondo”.

Queste le parole scritte dalla cantante nel post la quale ha pubblicato anche delle stories in cui tiene stretta a se un pupazzo. Sarebbero queste le prime immagini dopo il ricovero d’urgenza lo scorso 29 giugno a causa di una infezione batterica.

Dopo la sua degenza in ospedale, Madonna aveva già scritto qualcosa ai suoi fan in maniera tale da rassicurarli dopo il malore e al tempo stesso li ringraziava dal profondo del suo cuore per la vicinanza dimostrata, per le preghiere, le parole di conforto e di incoraggiamento.

Le condizioni di salute

Dopo lo spavento la cantante adesso, come si vede dalle immagini pubblicate nel suo profilo social sembra stare meglio. Nonostante le sue condizioni di salute siano ottimali, l’artista ha deciso però di rinviare a data da destinarsi il suo tour mondiale.

Quanto prima deciderà le nuove date in Nord America e molto probabilmente in autunno riabbracciarà i suoi fan europei. Secondo i medici, una delle cause di questa grave infezione batterica che lo scorso 29 giugno l’ha costretta a ricoverarsi in terapia intensiva, potrebbe essere dovuto anche al forte stress delle settimane intense di prove della nuova tournée.

I dottori, pensano infatti che la cantante possa aver subito un calo delle sue forze fisiche, indebolendo quindi il suo sistema immunitario. Lo spavento è stato cosi forte, che come riferisce il Sun, Madonna avrebbe già depositato un testamento con le sue ultime volontà.

Una scelta presa qualora dovessero verificarsi episodi simili, in maniera tale da non lasciare nulla al caso. Il suo manager, ha riferito che anche i familiari dell’artista si sono seriamente preoccupati per le sue condizioni di salute.