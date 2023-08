Carta del Docente agli sgoccioli: mancano ancora pochi giorni per usufruirne

Mancano ancora pochissimi giorni per usufruire della Carta del Docente dell’anno scolastico 2021/22. Entro la fine del mese è possibile spendere il bonus: ecco quali sono i requisiti necessari e chi ha diritto a beneficiarne.

La Carta del Docente non è altro che un bonus riservato ai docenti ed insegnanti di ruolo, oltre che dei supplenti e di coloro che andranno in pensione dal mese di settembre. Scopriamo quali sono i requisiti necessari, quando scade e cosa acquistare con il bonus in scadenza. Possono ricevere gli arretrati del bonus i docenti vincitori della sentenza emessa dal giudice, la quale deve essere inoltrata al Miur. Sono previste interessanti novità, tra cui l’estensione del bonus anche ai docenti supplenti che hanno contratti della durata di un anno e a tutti coloro che si son visti riconoscere gli arretrati negli anni precedenti all’immissione in ruolo.

Carta del Docente, via all’allargamento ai docenti precari

Introdotto nel 2014 il Bonus Carta del Docente è un interessante aiuto pari a 500 euro, che spetta per l’acquisto di beni culturali, strumenti tecnologici, attività formative e risorse didattiche. La platea dei beneficiari del Bonus Carta del Docente è stata estesa agli insegnanti precari che hanno contratti di supplenza annuale che scadono il 31 agosto. Il totale dei beneficiari del bonus è oltre 793mila soggetti.

L’ampliamento della platea della Carta del Docente comporterà un aumento della spesa di quasi 11 milioni di euro per il corrente anno 2023. Ciò contribuisce all’incremento del costo del provvedimento pari a oltre 40 milioni di euro. Oltre ai supplenti, potranno ricevere degli arretrati tutti i docenti vincitori di una sentenza emessa dal giudice. Questi docenti potranno ricevere gli arretrati degli anni pre-ruolo: si tratta dei supplenti che hanno contratti validi fino alla fine del mese di giugno e che hanno presentato ricorso. In questo caso per ottenere il bonus è necessario inviare la sentenza al Miur. Il bonus spetta anche il TFA, ovvero il corso che consente di ottenere l’abilitazione per diventare docenti di sostegno nelle scuole primarie, d’infanzia e secondarie.

Carta del Docente: entro quando deve essere utilizzata?

Il Bonus Carta del Docente relativo all’anno scolastico 2021/2022 deve essere speso entro la fine del corrente mese di agosto. Tale scadenza deve essere rispettata anche agli insegnanti che andranno in pensione a partire dal nono mese dell’anno.

Come utilizzare il Bonus Carta Docente?

Il Bonus Carta Docente deve essere utilizzato per acquistare manuali, tesi e libri in formato cartaceo e digitale. È possibile utilizzare il buono anche per acquistare riviste e pubblicazioni che sono utili per l’aggiornamenti professionale, oltre che risorse didattiche, hardware e software per perfezionare l’iscrizione ai corsi di qualificazione delle competenze professionali.

Il bonus spetta anche per iscriversi ai corsi di laurea e master universitari inerenti al profilo professionale. Grazie alla Carta del Docente è possibile partecipare ad eventi culturali, musei e a mostre. Il buono può essere utilizzato per iniziative che rientrano nell’ambito delle attività individuate nel piano dell’offerta formativa delle scuole italiane.