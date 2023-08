La differenza tra le accuse di Trump in Georgia e le precedenti

By

L’apertura del quarto procedimento penale nei confronti di Donald Trump In Georgia ha riacceso il dibattito sullo scenario politico americano, sebbene gli analisti ritengano improbabile un impatto immediato sulla corsa dell’ex presidente per la leadership del Partito Repubblicano in vista delle elezioni del 2024.

L’inchiesta segue quella della rimozione illegale di documenti classificati dalla Casa Bianca, poi trattenuti nella residenza dell’ ex presidente a Mar a Lago, potrebbe gettare nuove ombre sulla figura di Trump, ma secondo le maggiori voci dell’analisi politica non minerebbe allo stato attuale la sua leadership nel movimento conservatore, forte di un consenso al momento solido tra gli elettori repubblicani. Gli occhi degli osservatori restano puntati sugli sviluppi giudiziari, ma il vento della sfida alle primarie repubblicane sembra ancora soffiare a favore dell’ex presidente. Ora questo nuovo procedimento legale per le elezioni in Georgia aggiunge un ulteriore carico e si tratta di serie accuse che vedono coinvolti molti alleati di Trump.

L’incriminazione che è stata annunciata in Georgia, che vede Trump e 18 suoi alleati e collaboratori accusati in merito ai presunti tentativi di interferenza con gli esiti del voto del 2020 nello Stato, si inserisce nella narrazione ripetutamente proposta dall’ex presidente di essere oggetto di una sistematica persecuzione politica da parte delle élite liberal.

L’ex numero uno della Casa Bianca, ha rinnovato le accuse di irregolarità mai comprovate nelle ultime elezioni presidenziali, sostiene da tempo di subire una caccia alle streghe promossa dagli apparati democratici per indebolirne la leadership.

Le nuove accuse per Trump in Georgia

La nuova imputazione in Georgia, relativa alle pressioni sui funzionari elettorali locali, sembra addirittura aver fornito a Trump ulteriori argomenti alla sua tesi del complotto, pur in attesa dei contraddittori chiarimenti giudiziari.

Secondo l’analisi di Geoffrey Kabaservice, vicepresidente del think tank Niskanen Center, questa imputazione in Georgia non va ad intaccare il consenso di cui Trump gode tra la base repubblicana.

Un esperto menzionato da Al Jazeera ha riferito che: “I suoi sostenitori hanno stabilmente deciso di sostenerlo ben prima della fine della presidenza, indipendentemente da eventuali procedimenti giudiziari”.

Una tesi che sembrerebbe trovare fondamento nel perdurante elevato consenso di cui Trump ha goduto anche nelle precedenti accuse, senza ripercussioni significative secondo i sondaggi. La stretta del tycoon sul movimento conservatore si starebbe confermando salda e con massimo consenso, come suggerito dall’analista con riferimento alla metafora utilizzata in passato dallo stesso Trump.

Secondo le analisi dei più recenti sondaggi statunitensi raccolti dal sito FiveThirtyEight, Trump risulta il chiaro frontrunner nella corsa alle nomination repubblicane per le elezioni del 2024. L’ex presidente, che ha costantemente negato ogni illecito contestatogli, raccoglierebbe al momento un consenso pari a 38 punti percentuali in più rispetto al suo principale avversario interno, il governatore della Florida Ron DeSantis. I dati disponibili confermerebbero quindi la posizione di forza di cui Trump gode attualmente tra l’elettorato di riferimento in vista delle prossime scadenze elettorali.

Secondo quanto rilevato dall’aggregatore di sondaggi, il consenso di Trump tra gli elettori repubblicani è aumentato dopo il primo processo a suo carico a New York, per poi stabilizzarsi in seguito alle successive incriminazioni.

Sebbene le accuse non abbiano incrinato significativamente il suo vantaggio, alcuni osservatori ritengono che i precedenti procedimenti penali potrebbero rappresentare un elemento di incertezza in vista di un’eventuale sfida contro Biden alle elezioni presidenziali del 2024.

Un confronto che secondo le previsioni potrebbe bissare lo scontro del 2020, seppur ultimi sondaggi mostrino una competizione al momento serrata tra i due politici. Permangono dubbi sull’effettivo impatto delle accuse sull’appeal elettorale a livello generale.

Trump è il primo presidente USA, attuale o ex, ad aver dovuto affrontare quattro distinti procedimenti penali sia a livello statale che federale. Nonostante ciò, la Costituzione non pone ostacoli alla candidatura o elezione di soggetti incriminati o condannati.

Quale differenza hanno le nuove condanne del tycoon rispetto alle precedenti

Le ultime imputazioni in Georgia, contenute in un atto d’accusa di 41 capi d’imputazione, coinvolgono Trump assieme a 18 tra avvocati e collaboratori, tra cui l’ex capo di gabinetto Meadows e l’avvocato Giuliani, con l’accusa di aver cospirato per sovvertire l’esito del voto 2020 nello Stato.

Secondo la pubblica accusa, gli indagati avrebbero mentito a funzionari e legislatori, molestato operatori elettorali e danneggiato macchine di voto, cercando poi di insabbiare le azioni illecite. Il procuratore distrettuale di Fulton, Fani Willis, che conduce il caso, ha formulato le accuse sulla base di una legge statale contro il racket, che consente di perseguire più persone operanti in un medesimo disegno criminale.

Queste leggi sono state pensate per perseguire proprio criminalità organizzata e corruzione. Nonostante sensazioni di già visto, gli osservatori legali sottolineano come il caso della Georgia presenti diversi elementi distinguendolo dagli altri procedimenti contro l’ex presidente, alcuni dei quali potrebbero avere implicazioni sul suo futuro cammino politico.

Rispetto alle precedente, la vicenda appare caratterizzata da profili che saranno osservati e monitorati anche in relazione all’evoluzione del dibattito elettorale.

A differenza degli altri casi, la legge della Georgia prevede una pena minima di 5 anni, implicando per Trump un’eventuale detenzione in caso di condanna. Ovviamente non è ancora chiaro come verrebbe gestita tale evenienza se ricoprisse nuovamente la carica presidenziale, potendo configurarsi una crisi istituzionale.

A livello federale, la Corte Suprema USA non ha stabilito se un presidente sia perseguibile durante il mandato. Na il Dipartimento di Giustizia sostiene l’immunità durante la carica.

Qualora Trump riuscisse ad essere eletto nel 2024, avrebbe autorità sul Dipartimento che lo sta perseguendo a livello federale, potendo eventualmente graziare condanne federali, inclusa un’ipotetica sua.

Ma in Georgia non esiste possibilità di grazia presidenziale. Pertanto, secondo alcuni osservatori l’inchiesta locale appare esporre maggiormente l’ex presidente, date le peculiarità del quadro giuridico-istituzionale.

Il numero elevato di collaboratori di Trump co-imputati in Georgia, a differenza dei precedenti casi, aumenta la possibilità che qualcuno decida di collaborare, secondo alcuni osservatori. Eventuali testimonianze contro l’ex presidente potrebbero influenzare sia l’esito processuale che la percezione pubblica, eventualmente incidendo sul dibattito elettorale.

Alcuni ritengono possibile una scelta di collaborazione da parte di imputati per ottenere benefici processuali.

L’ubicazione del caso in Georgia, stato decisivo nel 2020, potrebbe renderlo politicamente rilevante. Coinvolgendo funzionari locali, il processo potrebbe influenzare l’opinione pubblica georgiana in vista delle elezioni 2024.

Chi prevarrà in Georgia potrebbe risultare decisivo ai fini della Casa Bianca. Gli osservatori stanno cercando di capire l’impatto politico locale del procedimento a lungo termine.

Secondo alcuni analisti, il caso in Georgia potrà esporre e spiegare maggiormente agli elettori oscillanti e indecisi dello Stato i dettagli della vicenda.

Tuttavia diversi osservatori invitano a non trarre conclusioni affrettate sugli effetti delle accuse, essendo ancora lontana la definizione del quadro elettorale 2024.

La ricercatrice Elaine Kamarck ha messo in guardia da sovra stimazioni dei sondaggi anticipati, potendo ancora cambiare gli equilibri interni al Partito Repubblicano nel corso della stagione delle primarie.

Se un altro candidato dovesse guadagnare slancio, la percezione della debolezza di Trump alle generali potrà influenzare il voto degli elettori primari attualmente a suo sostegno. Molto dipenderà dagli sviluppi politici dei prossimi mesi.