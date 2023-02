Bucato steso, asciutto in meno di 10 minuti col trucco dello straccio: come funziona

Bucato steso: come fare affinché sia asciutto in meno di 10 minuti. Il trucco dello straccio e il perché funziona.

Se volete un bucato steso e asciutto in un lasso di tempo breve, liberandovi delle lunghe attese, allora optate per un metodo assolutamente efficace che vi aiuterà ad avere dei panni asciutti in pochi minuti. Riuscire ad asciugare il vostro bucato steso in soli 10 minuti è assolutamente fattibile. Ma soltanto se seguirete i vari passaggi di un trucco molto valido, per ottenere dei panni perfettamente asciutti in poco tempo.

Bucato steso e asciutto in pochi minuti senza l’asciugatrice

Quando si parla dei propri panni e del metodo di asciugatura, sicuramente si fa riferimento a quello che tutti noi adoperiamo e che ci fa consumare non poco a livello di soldi per le bollette troppo care.

E questo è evidente se si fa riferimento anche ad alcuni studi fatti proprio a tal proposito.

Nell’anno 2017 è stato svolto un particolare studio, riguardante il consumo medio di un’asciugatrice nel territorio francese. L’esito finale è stato quello corrispondente approssimativamente a 350 kWh/anno. Una cifra che certamente ha delle conseguenze negative sulle bollette dell’elettricità.

Spesso si utilizza l’asciugatrice durante il periodo invernale, quando per via del clima si preferisce optare per questo metodo d’asciugatura. In modo tale da disporre di panni asciutti in poco tempo, anche quando fuori piove oppure fa freddo.

In questi casi, però, bisognerebbe porsi la domanda su quello che si dovrebbe attuare, per riuscire così a porre un limite notevole all’utilizzo dell’asciugatrice.

Dunque quando capitano quelle giornate particolarmente fredde che non consentono un’asciugatura rapida del vostro bucato, ma avete bisogno di indossarli quanto prima, allora in questo caso si può applicare un rimedio molto utile in questi casi.

Il trucco dello straccio da eseguire per asciugare subito i panni

Un rimedio che vi farà risparmiare in tutti i sensi. Iniziamo con il dire che si tratta di un metodo semplicissimo e che utilizzavano le nostre nonne. Si parla di un rimedio che viene da lontano. Per metterlo in atto bisogna – innanzitutto – accendere un termosifone e possedere un lenzuolo grande.

Inoltre, bisogna avere anche uno stendino su cui stendere il bucato bagnato che andrà messo vicino al termosifone.

A questo punto, potete prendere il vostro lenzuolo che dovrà essere completamente asciutto e con questo assicurarsi di aver coperto, in modo totale, lo stendino e il calorifero. Così creerete una zona di calore dove i vostri vestiti si asciugheranno velocemente.

Il tutto senza utilizzare l’elettricità. In seguito, per rendere il procedimento più veloce potete mettere un deumidificatore vicino allo stendino. In questo modo aspirerete l’umidità e così non si andranno a creare gocce di calore che potrebbero portare alla formazione di muffa. Ricordate di staccare il deumidificatore, altrimenti potrete consumare, e non poco, a livello energetico.

Nel seguire tale trucco non dimenticate mai il lenzuolo, perché utilizzare il termosifone senza questo elemento significa incrementare l’umidità esistente e danneggiare anche il nostro stato di salute, soprattutto se avete problemi asmatici o a livello respiratorio. Inoltre, potete incorrere in infezioni a livello polmonare.

Altri metodi da tenere in considerazione

Oltre al trucco dello straccio che vi abbiamo illustrato, vi sono anche altri metodi che vi possono aiutare in tal senso, mettendo in atto altre azioni. Avete a portata di mano uno stendino?

Come prima cosa si deve provvedere a stendere i propri vestiti sullo stendino, posto possibilmente accanto al riscaldamento acceso.

A questo punto vi servirà un foglio da posizionare completamente sul bucato bagnato. Inoltre dovrete far sì che copra alla perfezione anche il termosifone.

Con questo metodo si permetterà all’aria calda di introdursi nel foglio, in maniera tale che la bolla d’aria creata possa asciugare velocemente il bucato.

In più si suggerisce di mettere un deumidificatore accanto allo stendibiancheria, così da assorbire l’umidità presente nell’aria.

Inoltre ciò vi darà pure la possibilità di impedire il formarsi della muffa. Infine è importante ricordarsi di spegnere il deumidificatore.

Esistono anche altre maniere per consentire una rapida asciugatura dei vostri panni.

Ad esempio è fondamentale strizzarli bene quando si lavano, per eliminare l’acqua in eccesso e accelerando il procedimento dell’asciugatura.

Tra l’altro gli abiti maggiormente leggeri si possono tranquillamente asciugare con l’asciugacapelli per qualche minuto. Se si utilizza questo metodo, si consiglia di non usare la temperatura più alta, perché potrebbe andare a rovinare i vostri vestiti.

La temperatura ideale da adoperare in questi casi è quella intermedia.

Un trucco inusuale è quello che si attua attraverso il congelatore: mettendo i vostri vestiti in sacchetti di plastica, potrete poi riporli così nel congelatore per qualche ora. Dopodiché dovrete soltanto toglierli da lì e stirarli.

Tra le tante idee utili per asciugare il bucato con rapidità, si aggiunge pure quella di tenere conservato lo stendibiancheria in una zona ventilata. Quindi si sconsiglia di tenerlo in prossimità degli armadi. Oltre ciò, non si deve mai chiudere la camera in cui si trova posizionato il vostro stendino.

Quando l’umidità arriva a dei livelli eccessivi, l’asciugatura del bucato sicuramente non può verificarsi in tempi veloci.

Poi se si ha necessità di asciugare con rapidità degli indumenti più pesanti come ad esempio le felpe e le giacche pesanti, in tal caso è fondamentale posizionarli su degli appendini messi in un posto ben ventilato.

Come ultimo accorgimento da seguire per ottenere degli ottimi risultati, si devono lasciare aperte le cerniere. Ciò poiché in questo modo l’aria passerà molto più facilmente e rapidamente internamente al capo d’abbigliamento steso. Permettendo così un’asciugatura dei capi in tempistiche assolutamente ristrette.

Insomma questi sono sicuramente dei trucchi molto validi se si parla dell’asciugatura dei propri panni in un modo che vi permetterà di risparmiare e non certo poco. Provare per credere!