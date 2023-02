Hong Kong, trovato il corpo senza vita di una modella in un frigorifero

E’ stato arrestato l’ex marito di Abby Choi, modella di 28 anni il cui corpo è stato trovato smembrato: possibile motivazione economica dietro al femminicidio.

Ci sarebbe la motivazione economica dietro l’omicidio di Abby Choi. Per la morte della modella la polizia di Hong Kong ha arrestato tre persone tra cui l’ex marito Alex Kwong, mentre i resti della donna sono stati ritrovati in un appartamento affittato dalla stessa nel mese di gennaio.

Trovati i resti del corpo di una modella nel frigo: arrestato l’ex marito

Un ritrovamento agghiacciante quello della polizia di Hong Kong. La modella Abby Choi è stata trovata senza vita nel suo appartamento nel villaggio di Lung Mei Tsuen, che aveva affittato poche settimane fa, fatta a brandelli. Per il femminicidio è stato fermato l’ex marito insieme alla famiglia. Le forze dell’ordine infatti hanno arrestato anche il padre e la madre di Alex Kwong, il quale pare sia stato bloccato mentre tentava di abbandonare il Paese via mare.

Al momento i tre indagati si trovano in carcere in Giappone, mentre emergono i primi dettagli del brutale omicidio. Tra le motivazioni, secondo le prime ricostruzioni inoltre, potrebbe esserci quella economica.

Le autorità hanno ragione di credere infatti che la influencer, molto nota sui social, avesse problemi finanziari e controversie economiche con il marito e la sua famiglia per decine di milioni di dollari; si apprende inoltre dai media locali che diverse persone a lei vicina non fossero entusiaste di come la giovane gestisse il suo patrimonio.

La polizia ha spiegato che le liti tra la famiglia dell’ex marito e la modella era all’ordine del giorno, per ragioni economiche, e le cifre ammontavano a milioni di dollari: “Qualcuno era insoddisfatto”.

Il brutale omicidio: si cercano i resti in un bacino idrico

La ragazza sarebbe stata fatta a pezzi e ritrovata poi in un appartamento affittato dal padre dell’ex marito. Nell’abitazione di Lung Mei Tsuen infatti sono stati trovati anche diversi arnesi come motoseghe, impermeabili, maschere e guanti. Tutto l’occorrente per disfarsi di un corpo insomma, come in un inquietante episodio di Breaking Bad.

Ma questa non è una storia scritta da Vince Gilligan. Quanto successo in Giappone ha sconvolto la popolazione, considerando anche la notorietà della vittima. La scomparsa della giovane era stata segnalata lo scorso mercoledì dopo che la giovane era comparsa sulla copertina di una nota rivista di moda, l’Officiel. Poi la scomparsa nel nulla, e dopo due giorni il ritrovamento. La polizia ci ha messo poche ore a rintracciare l’appartamento, dove sono state rinvenute carte di credito e documenti dei familiari dell’ex marito.

La parte inferiore del corpo della modella è stata rinvenuta – le gambe informa la polizia – nel frigo nell’abitazione, mentre pare che altre parti del corpo e tessuti siano stati trovati all’interno di alcune pentole. Un omicidio dunque organizzato nei minimi dettagli, verosimilmente gli autori del delitto avrebbero voluto disfarsi del corpo. Adesso gli agenti speciali stanno effettuando delle ricerche in un bacino idrico, per tentare di ritrovare ciò che resta del corpo 28enne, nel luogo dove è stato visto il padre dell’ex marito l’ultima volta.