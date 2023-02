Un’altra tragedia, in mare, con protagonisti ancora una volta i migranti. Il bilancio dei morti nella costa di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, sale di ora in ora, perché ci sono decine di dispersi oltre ai 45 morti, tra cui molti bambini, e la Capitaneria di porto, assieme alla Croce Rossa è impegnata a cercare i corpi. Un’altra tragedia che scuote anche il mondo della politica, da destra a sinistra, a iniziare da Giorgia Meloni per finire con Matteo Renzi e soprattutto Papa Francesco e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Ringrazio quanti hanno portato soccorso e coloro che stanno dando accoglienza. La Madonna sostenga questi nostri fratelli e sorelle“, ha detto il pontefice durante l’Angelus a piazza san Pietro, mentre la presidentessa del Consiglio, esattamente come il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, hanno chiesto (a modo loro) l’intervento dell’Unione europea.

Bambini, bambine, uomini e donne, tanti, troppi, hanno perso la vita su un barchino proveniente dall’Iran, dal Pakistan e dall’Afghanistan, nelle coste calabresi, quelle di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Una tragedia, l’ennesima, che ogni momento, a ricerche ancora in corso, assume proporzioni diverse. Dai 30 di stamattina, i migranti morti sono arrivati a 45 ora, e il numero potrebbe ancora crescere perché sono tanti anche i dispersi che la Capitaneria di porto e la Croce Rossa sta cercando.

Una tragedia, l’ennesima, che non ha lasciato indifferente nessuno, nel mondo della politica, e non solo. Uno dei primi a commentare quello che è successo al largo della regione italiana è stato il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, che in una nota ha detto che proprio la sua terra ora “è in lutto per questa immane tragedia“. “La Giunta regionale esprime sincero cordoglio per le vittime di questo naufragio. Ringrazio coloro che si stanno adoperando per tentare di trovare dei superstiti e per assistere i sopravvissuti, condotti nei vicini presidi ospedalieri e nel Cara di Isola di Capo Rizzuto. In queste ore sono in campo i Carabinieri, la Polizia, la Guardia di finanza, la Guardia costiera, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa, la Capitaneria di porto, la Protezione Civile“.

Il governatore ha poi ricordato i numeri, lanciando un appello soprattutto all’Unione Europea: “In Calabria nel 2022 sono arrivati circa 18mila immigrati clandestini, la stragrande maggioranza dei quali a Roccella Jonica, un comune in provincia di Reggio Calabria diventato ormai punto di approdo delle rotte illegali dei mercanti di esseri umani. I calabresi – un popolo che ha conosciuto il dramma dell’emigrazione – hanno accolto questi migranti, senza alzare polveroni e senza causare tensioni, ma la situazione sta davvero diventando ingestibile. Cosa ha fatto l’Unione europea in tutti questi anni? Dov’è l’Europa che dovrebbe garantire sicurezza e legalità? Che fine hanno fatto le operazioni di dialogo con i Paesi d’origine dei migranti? Tutte domande che, purtroppo, ad oggi non hanno alcuna risposta. E chi sta nei territori, a stretto contatto con la realtà di tutti i giorni, è costretto a gestire le emergenze e a piangere i morti“.

Ma una nota è arrivata anche da Palazzo Chigi e dalla presidentessa del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha espresso il “suo profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini. È criminale mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 200 persone a bordo e con previsioni meteo avverse. È disumano scambiare la vita di uomini, donne e bambini col prezzo del ‘biglietto’ da loro pagato nella falsa prospettiva di un viaggio sicuro“.

Il governo, si continua nel comunicato, “è impegnato a impedire le partenze, e con esse il consumarsi di queste tragedie, e continuerà a farlo, anzitutto esigendo il massimo della collaborazione agli Stati di partenza e di provenienza. Si commenta da sé l’azione di chi oggi specula su questi morti, dopo aver esaltato l’illusione di una immigrazione senza regole“.

Vicinanza alle vittime è arrivata anche da parte del pontefice. Durante l’Angelus da piazza san Pietro, Papa Francesco ha detto che “questa mattina ho saputo con dolore del naufragio nel crotonese. Sono stati recuperati già quaranta morti tra cui molti bambini, prego per ognuno di loro, per i dispersi, e per gli altri migranti sopravvissuti“. “Ringrazio quanti hanno portato soccorso e coloro che stanno dando accoglienza. La Madonna sostenga questi nostri fratelli e sorelle“, ha concluso.

Pure il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo “dolore per il naufragio avanti alle coste crotonesi, nella quale hanno perso la vita decine persone e tra queste alcuni bambini. Molti tra questi migranti – si legge in una nota del capo dello Stato – – provenivano dall’Afghanistan e dall’Iran, fuggendo da condizioni di grande difficoltà. È una ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente“.

“È indispensabile che l’Unione europea assuma finalmente in concreto la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie, nel sostegno alla cooperazione per lo sviluppo dei paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive“, ha concluso Mattarella.

