Bucato, con questo detersivo risparmi tantissimo in bolletta: corri a comprarlo

Esiste un detersivo per il bucato che può far risparmiare tantissimo sulla bolletta elettrica. Ecco di quale si tratta.

Uno dei tempi più discussi in queste settimane è quello dell’aumento dei prezzi sulla luce e sul gas e molti italiani per far fronte a questa situazione stanno cercando i metodi più disparati per risparmiare energia elettrica.

Alcuni di questi hanno proposto, vedendo dei video che stanno facendo il giro del web di cuocere la pasta a fornelli spenti dopo aver dato una prima bollitura mantenendo il calore dell’acqua con un coperchio per poter cuocere gli alimenti.

Bucato: ecco che detersivo usare per risparmiare in bolletta

Questo però poterebbe ad una consistenza più gommosa della pasta e di altri alimenti che perderebbero inoltre alcune sostanze nutritive contenute in essi che soltanto con una cottura a gas acceso si manterrebbero.

Un altro consiglio che in questi giorni sta facendo il giro del web è quello di tenere le spine dei propri elettrodomestici staccate dalle prese in modo che si risparmi quasi un 100€ sulla bolletta.

Questo però porterebbe a un consumo di energia successivo in quanto molti dispositivi elettrici una volta staccati dalla presa necessitano di una nuova installazione e dovendolo fare ogni volta queste sommandosi potrebbe ad un dispendio di energia pari a quello che abbiamo quando le lasciamo attaccate.

Ma non tutti sanno che esiste un modo per poter risparmiare sull’uso della lavatrice e questo deriva proprio dall’utilizzo del detersivo che scegliamo quando laviamo il nostro bucato.

Esistono in commercio alcuni prodotti che per via della loro qualità hanno un’ottima efficacia sui capi sporchi anche ad una bassa temperatura di lavaggio e quindi abbassando la temperatura si risparmia il tempo di utilizzo dell’elettrodomestico.

Nei prodotti per il bucato di qualità, questo viene specificato sull’etichetta e quindi si avrà un consumo energetico minore che mese dopo mese vedrà abbassarsi il costo della bolletta.

Il prodotto più conveniente

Il detersivo che più offre efficacia alle basse temperature e che in molti consigliano di utilizzare fa parte del brand Dash e in particolare si tratta del Dash Power disponibile in più varianti e tutte della stessa efficacia.

Anche a basse temperature, questo prodotto è capace di smacchiare a fondo i capi senza deludere le nostre aspettative e facendoci rimanere contenti a fine lavaggio vedendo i nostri capi d’abbigliamento profumati, puliti e avendo risparmiato sui costi di energia.

Con questo prodotto si può senza alcuni problemi avviare il proprio elettrodomestico a 30 gradi e spesso per questo prodotto vengono anche attivate delle offerte se acquistati in grosse proporzioni.

Basti pensare che sulla piattaforma online Amazon c’è disponibile un cartone scorta ad un prezzo vantaggioso. Su una scorta del prodotto di 120 lavaggi avremo uno sconto del 15% mentre su una scorta del prodotto di 88 lavaggi lo sconto si aggira tra il 15% e il 20%.

Il Dash Power è disponibile in varie versioni quella per proteggere i tessuti, quella anti odori e quella igienizzante e il costo della scorta si aggira intorno ai 24.99€ per un cartone di 5 confezioni.

Ci sono tanti prodotti che sono ottimi per il lavaggio del nostro bucato e di solito tendiamo ad acquistare quello che più ci piace per quanto riguarda l’odore e l’efficacia sui nostri capi d’abbigliamento.

Però non sempre ci accorgiamo di quanto ci dura questo detersivo e molte volte ci ritroviamo anche a dover rilavare il nostro indumento per via di un capo che non si è smacchiato del tutto o per dover levare via lo sporco utilizzare la lavatrice ad una temperatura di lavaggio elevata.

Invece, con prodotti come il Dash Power, non solo otterremo i nostri indumenti puliti e profumati ma andremo a risparmiare sulla bolletta abbassando la temperatura di lavaggio e ottenendo lo stesso risultato.