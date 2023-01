Bruxelles, accoltellamento nella metro delle istituzioni Ue: 3 feriti

By

C’è stato un accoltellamento nella metro delle istituzioni Ue a Bruxelles, che ha provocato 3 feriti per cause non chiare.

L’aggressore è stato fermato e arrestato, sembra che sia una persona nota alle forze dell’ordine per problemi psichiatrici che hanno causato altri danni in passato, seppure meno gravi.

Arresto a Bruxelles

Attimi di paura oggi a Bruxelles, dove c’è stata oggi una terribile aggressione in una stazione della metropolitana e il bilancio parla di almeno 3 feriti accertati per un accoltellamento.

La zona precisa di questa vicenda è la stazione metro Schuman nel centro del quartiere europeo della città, proprio vicinissima alle sedi dell’Union Europea. Miracolosamente non ci sono state vittime ma solo alcuni feriti e l’aggressore è stato arrestato poco dopo dalla polizia locale.

Secondo il portavoce del sindaco Philippe Close, si tratta di un uomo già noto alle autorità e il fatto è stato diffuso dalla stampa locale, che ha riportato alcune testimonianze di coloro che erano presenti.

Queste persone, ancora fortemente scioccate da quello a cui hanno assistito, sono state ascoltate a lungo dagli inquirenti e a loro hanno riferito che l’attacco è iniziato a bordo di un vagone della metropolitana.

In realtà alcune persone hanno fatto riferimento a un uomo armato anche fuori dalla metropolitana, mentre si dirigeva nel centro città, per darsi alla fuga e anche in quelle circostanze continuava a brandire il coltello minacciando i passanti, prima di essere stato individuato e bloccato dalle forze dell’ordine.

Sui social circolano molti video della vicenda e da questi si vede l’uomo in maglietta a righe e giubbotto scuro mentre viene fatto sdraiare a terra con le pistole degli agenti puntate.

Le indagini

Sul posto sono giunte diverse ambulanze per soccorrere i feriti, che al momento sono 3, ovvero una donna e due uomini. Secondo il bollettino medico una di queste persone è in condizioni critiche ma non si hanno ulteriori notizie in merito.

Le indagini sono in corso e anche in queste ore gli agenti stanno effettuando i dovuti accertamenti sul luogo dell’aggressione per capirne di più, visionando anche le telecamere di sorveglianza della zona.

Non è chiaro il movente e anche i presenti hanno confermato che l’accoltellamento sia avvenuto da un momento all’altro. Non si sa cosa abbia fatto scattare la rabbia nell’uomo ma avendo problemi psichiatrici probabilmente non c’è stata una vera ragione.

Le autorità non hanno commentato per ora, nel frattempo l’aggressore si trova in stato di fermo.

Per i rilievi, la linea è stata interrotta e sono state allestite delle navette sostitutive.