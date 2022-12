Bonus spesa 600€ per Natale, chi sono i beneficiari e come si richiede

Un ricchissimo bonus spesa da 600 euro per Natale a questi beneficiari, che potranno richiederlo con queste modalità.

È in arrivo un bonus spesa da 600 euro da spendere per le famiglie italiane in questo periodo di festa. Il Natale 2022 sta per arrivare e il caro vita ha portato moltissime persone a fare un piccolo passo indietro sulle spese di tutti i giorni. Numerose interviste hanno fatto emergere i disagio di moltissimi cittadini, che per questo Natale non avranno un budget per poter fare regali e tanto meno comprare beni di prima necessità, rinunciando anche al classico pranzo con i parenti. Per questo motivo, arriva in aiuto un bel bonus ricco. Vediamo insieme chi può richiederlo e le modalità.

Bonus spesa da 600 euro: caratteristiche e come funziona

Il bonus spesa 2022 è sicuramente un aiuto economico che può fare gola a tutti gli italiani che si trovano in difficoltà. L’importo massimo di questi buoni spesa arriva sino a 600 euro e in un periodo come quello attuale non è di certo da sottovalutare.

Questi aiuti sono stati previsti già nel 2020 dal Governo in carica, studiato appositamente per coloro che si sono trovati in crisi con l’avvento della pandemia da Covid. Nello stesso tempo è rimasto invariato, vista la situazione e l’inizio di una crisi economica senza precedenti.

I fondi che il Governo ha messo a disposizione sono ripartiti per i vari Comuni e l’erogazione avviene in questo modo:

A seconda del numero di abitanti e i dati sulla povertà

In base ai beneficiari per ogni Comune

In collaborazione con i servizi sociali.

Ogni volta che un Comune pubblica sul sito web ufficiale la notizia che i buoni sono a disposizione, gli utenti potranno partecipare tramite bando ufficiale e verificare quali sono i requisiti richiesti per inviare la domanda dei buoni spesa. Il cittadino potrà solamente fare riferimento al Comune di Residenza nel pieno rispetto delle modalità di accesso.

Come si richiede il bonus e chi sono i beneficiari

Come anticipato, sono i Comuni ad avere in mano i fondi e mettere sul sito web la disponibilità di questi buoni spesa. C’è una procedura da seguire e tutto viene specificato sul sito web, oppure recandosi direttamente allo sportello di competenza.

Per ottenere i 600 euro di aiuto, sarà possibile inoltrare la domanda con tutti i documenti su richiesta entro la data di scadenza indicata sul bando. Una volta che l’amministrazione comunale avrà ricevuto la domanda, farà tutti quanti i controlli del caso e deciderà se poter assegnare o meno questo bonus.

I Comuni che hanno ad oggi pubblicato il bando sono Piacenza – Messina – Bologna. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi Comuni, per questo motivo è bene tenere d’occhio il sito web ufficiale per non farsi sfuggire questa occasione.

I documenti richiesti potrebbero cambiare a seconda del Comune, ma è necessario presentarli tutti. Cosa si può acquistare con i 600 euro a disposizione? Generi alimentari, generi di prima necessità e farmaci.