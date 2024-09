Bonus settembre 2024, dalla Card Dedicata a te ai bonus under 35

A partire da settembre 2024, saranno introdotti diversi bonus per famiglie, donne e giovani.

Ecco una panoramica delle principali agevolazioni.

I nuovi bonus in arrivo a settembre

A partire da settembre 2024, sono stati introdotti diversi bonus per famiglie, donne e giovani. Ecco una panoramica delle principali agevolazioni:

Card “Dedicata a te”

Importo: 500 euro annui.

Destinatari: Famiglie con ISEE fino a 15.000 euro.

Utilizzo: Acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Modalità di erogazione: Carte di pagamento elettroniche, prepagate o ricaricabili, distribuite da Poste Italiane S.p.A.

Requisiti: Iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe comunale e certificazione ISEE valida inferiore a 15.000 euro annui12.

Bonus assunzione under 35

Destinatari: Giovani disoccupati sotto i 35 anni.

Benefici: Esonero dal pagamento dei contributi al 100% per due anni consecutivi, fino a un massimo di 500 euro al mese.

Requisiti: Il neoassunto deve essere disoccupato, non avere precedenti contratti a tempo indeterminato e avere meno di 35 anni.

Superbonus del 120%: Compatibile con le assunzioni a tempo indeterminato.

Incentivi per le donne in condizioni svantaggiate: Specifiche agevolazioni per favorire l’inclusione lavorativa.

Questi bonus mirano a sostenere le famiglie in difficoltà, incentivare l’occupazione giovanile e promuovere l’inclusione sociale.

Bonus assunzioni under 35 nelle ZES

Importo: Fino a 650 euro mensili.

Durata: Due anni.

Destinatari: Datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti che assumono giovani disoccupati sotto i 35 anni o lavoratori disoccupati da almeno due anni.

Bonus giovani under 35 e transizione digitale

Settori: Nuove tecnologie, transizione digitale ed ecologica.

Importo: Fino a 800 euro mensili.

Durata: Tre anni, fino al 2028.

Bonus donne svantaggiate

Importo: Fino a 650 euro mensili.

Durata: Due anni.

Destinatari: Donne in condizioni di svantaggio sociale, disoccupate da almeno 24 mesi (o sei mesi nelle ZES).

Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree geograficamente delimitate nel Mezzogiorno d’Italia, create per incentivare lo sviluppo economico attraverso agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative. Dal 1° gennaio 2024, è stata istituita la ZES unica del Mezzogiorno, che comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.