Il sisma è stato avvertito distintamente anche nel capoluogo campano, in particolare nei quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli e Agnano.

La Protezione Civile è in contatto con le strutture locali per monitorare la situazione

Scossa di magnitudo 3.7 ai Campi Flegrei

La scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 21:23 e ha avuto il suo epicentro in contrada Pisciarelli, a una profondità di 2,4 chilometri. È stata avvertita chiaramente anche a Napoli, specialmente nei quartieri occidentali come Fuorigrotta, Bagnoli, Agnano, e ai piani alti del Vomero e del centro storico.

Fortunatamente, dalle prime verifiche non risultano segnalazioni di danni. La Protezione Civile è in contatto con le strutture locali per monitorare la situazione