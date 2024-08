Per il prossimo fine settimana, l’ultimo del mese di agosto, è previsto il transito di oltre 170mila veicoli al giorno.

Bollino giallo, con possibilità di code e rallentamenti in prossimità degli svincoli diretti alle località balneari, sulla A4 alla barriera del Lisert in entrata (al mattino) e in uscita (al pomeriggio).

Autostrade Alto Adriatico, bollino rosso per il prossimo week-end

La stagione dell’esodo e del controesodo estivo sta per concludersi, e le previsioni di traffico per venerdì 30 e sabato 31 agosto indicano bollini rossi, con traffico intenso previsto in diverse aree.

Venerdì 30 agosto:

– A57 Tangenziale di Mestre: possibili rallentamenti e code dal Terraglio al bivio A27/A57 in direzione Trieste.

– A4 direzione Venezia: traffico sostenuto con possibili code e rallentamenti in entrata al Lisert.

Sabato 31 agosto:

– A23 tra Udine Sud e Nodo di Palmanova: Traffico intenso in direzione Palmanova, con mezzi di rientro dai Paesi d’Oltralpe verso il Nord Italia e verso le località balneari.

– A4 tra San Giorgio di Nogaro e Nodo di Palmanova: possibili code in direzione Trieste.

– A57: Traffico intenso tra Terraglio e il bivio A57/A27 in direzione Trieste.

– A28: possibili code in corrispondenza dell’uscita con provenienza Conegliano dello svincolo di Portogruaro.

Domenica 1° settembre:

Traffico sostenuto (bollino giallo) con possibilità di code e rallentamenti in prossimità degli svincoli diretti alle località balneari, sulla A4 alla barriera del Lisert in entrata (al mattino) e in uscita (al pomeriggio).

Il divieto di transito per i mezzi pesanti

Con circa 173 mila transiti previsti, è importante tenere a mente il divieto di circolazione dei mezzi pesanti:

Sabato : dalle 8:00 alle 16:00

: dalle 8:00 alle 16:00 Domenica: dalle 7:00 alle 22:00

Per verificare lo stato del traffico in tempo reale si possono utilizzare diversi servizi online.

Ecco alcune opzioni affidabili:

Autostrade per l’Italia: offre aggiornamenti in tempo reale su traffico, chiusure, lavori in corso e altre informazioni utili e ViaMichelin, che fornisce informazioni dettagliate sul traffico, inclusi ingorghi, incidenti, lavori stradali e condizioni meteo. Si può accedere al servizio qui.