Bonus Natale 300€, regalo Meloni per dicembre: spetta a questi cittadini

Bonus Natale 300 euro: ecco il regalo che il Governo Meloni ha deciso di fare a certi italiani. A chi spetta?

Le festività natalizie si stanno sempre di più avvicinando e con l’inflazione che galoppa il Governo guidato dalla Premier Giorgia Meloni ha deciso di erogare un Christmas Bonus a favore di una determinata platea di italiani. Fino a questo momento i bonus erogati per fronteggiare il caro bollette energetiche sono quelli previsti dal Governo di Mario Draghi, ovvero le indennità una tantum pari a 200 e 150 euro, oltre ai bonus sociali bollette ed ai bonus erogati dai Comuni.

La Manovra 2023 non ha previsto la ripetizione di questi bonus energetici, ma i Comuni erogheranno un aiuto natalizio pari a trecento euro a favore di una determinata platea di italiani. Pertanto, il Christmas bonus pari a 300 euro non è un aiuto erogato dallo Stato, ma si tratta di una misura economica erogata dalle amministrazioni comunali a favore dei cittadini residenti.

Bonus antinflazione e rincari bollette: la manovra del Governo Meloni

Fino a questo momento i bonus 200 euro e 150 euro sono stati erogati dal Governo Draghi, la Manovra 2023 ha previsto il taglio del numero di beneficiari del Reddito di Cittadinanza fino all’abolizione della misura nel 2024. Per l’Esecutivo di Centro-Destra è possibile collocare tutti i percettori e beneficiari del Reddito di Cittadinanza tramite un iter formativo e volto alla riqualificazione professionale.

Tuttavia, il Comitato tecnico ha sollevato seri dubbi in merito: secondo lo stesso sarebbe difficile trovare una valida occupazione per tutti gli under sessantenni. Visto il periodo di emergenza energetica e di rincari i cittadini e le imprese italiane si sarebbero aspettati l’erogazione di altri bonus antinflazione, oltre al bonus sociale bollette, ma alla fine non è stato così.

Data la carenza dei bonus contro i rincari bollette luce e gas, i Comuni sono intervenuti per erogare a favore dei residenti aiuti economici a favore delle famiglie che sono in possesso di determinati requisiti. Tra le tante iniziative comunali, c’è un’amministrazione locale che ha previsto l’erogazione del Christmas Bonus pari a trecento euro a favore di determinati nuclei familiari.

Bonus Natale 300 euro: ecco l’iniziativa a favore di queste famiglie

Il Comune di Mantova ha previsto l’erogazione di un Christmas Bonus utenze domestiche pari a 300 euro a favore dei nuclei familiari residenti. Come riporta il sito istituzionale del Comune di Mantova, si tratta di una misura straordinaria, che prevede un investimento di 300.000 euro erogati dall’amministrazione locale. L’aiuto a sostegno delle bollette energia elettrica e gas è di importo pari a 2/300 euro.

Il Bonus Natale 300 euro a favore delle famiglie residenti nel Comune di Mantova si basa sul reddito imponibile delle famiglie mantovane e non sulla base dell’ISEE. Inoltre, buona parte delle risorse stanziate dal Comune sono indirizzate alla popolazione anziana.

Per presentare la domanda per richiedere questo bonus di Natale è bene leggere le condizioni riportate nel bando comunale.