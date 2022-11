Bonus famiglia da 150 a 300 euro, come funziona e chi può presentare domanda

Bonus famiglia da 150 a 300 euro: ecco come funziona e a chi spetta. Come presentare la domanda?

Caro vita, inflazione e salasso delle bollette stanno mettendo in ginocchio le famiglie italiane che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Il Governo guidato da Giorgia Meloni prosegue il suo lavoro volto a sostenere economicamente le famiglie con prole. Anche gli Enti locali, tra cui i Comuni, sono scesi in campo per erogare aiuti e sostegni economici ai nuclei familiari italiani che vivono in una condizione di disagio economico.

È in arrivo il bonus famiglia da 150 a 300 euro: ecco come funziona e chi può presentare la domanda. La finalità di questo ulteriore aiuto economico previsto dall’Esecutivo Centrodestra è quello di supportare economicamente le famiglie e di alleviare i problemi legati all’inflazione ed all’emergenza energetica. Questo bonus famiglia da 150 euro a trecento euro si aggiunge all’Assegno Unico, il cui importo sarà aumentato a partire dall’anno 2023.

Bonus famiglia da 150 a 300 euro: a dicembre arriverà il doppio bonus?

Con l’arrivo delle festività natalizie le famiglie italiane sono preoccupate per il caro vita, per l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e per le spese delle bollette luce e gas. anche gli stessi beni di prima necessità, tra cui il pane ed il latte, hanno subito incrementi di prezzo vertiginosi e sembra che la spirale inflazionistica non sia destinata ad arrestarsi.

Ad oggi l’ex Governo di Mario Draghi ha erogato un bonus da 200 euro per tutti coloro che hanno percepito un reddito inferiore ai 35.000 euro nel corso dell’anno 2021 ed un bonus una tantum pari a 150 euro per tutti coloro che hanno maturato un reddito inferiore ai 20.000 euro.

Secondo diverse fonti, il Governo guidato da Giorgia Meloni potrebbe accreditare il bonus contro il caro bollette da 150 euro a dicembre o ad inizio anno 2023. È possibile che il bonus sia doppio e venga accreditato un importo pari a trecento euro. L’obiettivo dell’Esecutivo è quello di sostenere economicamente i nuclei familiari più bisognosi in modo tale da assicurare un aiuto di natura economica, in particolare per quelle famiglie con prole a carico.

Doppio bonus per questa platea di beneficiari: ecco chi sono e come presentare la domanda

C’è una platea di beneficiari che potranno richiedere il bonus contro il caro bollette luce e gas. I titolari di Partita IVA ed i lavoratori autonomi possono presentare la domanda entro la fine del mese di novembre per richiedere il bonus bollette 150 e 200 euro. Chi ha maturato un reddito di importo inferiore ai ventimila euro ha diritto a percepire un bonus pari a 350 euro dato dalla sommatoria dei due bonus.

Chi ha percepito un reddito di importo superiore ai 20mila ma inferiore ai 35.000 euro, ha diritto a percepire un bonus di importo pari a 200 euro. Il trenta di novembre è la scadenza per inviare telematicamente la dichiarazione discale al Fisco e per permettere ai beneficiari di presentare la domanda all’INPS per richiedere il bonus.