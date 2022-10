Bonus famiglia, arrivano altri 1000 euro a figlio: presenti domanda così

Ecco cos’è il Bonus famiglia, un beneficio desiderato dalla maggior parte delle famiglie italiane che ora potrebbero ricevere anche 1000 euro a figlio.

Il nuovo Governo prevede bonus mai pensati prima. Gli italiani potranno fare finalmente un respiro di sollievo.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire cos’è il Bonus famiglia, quali sono le famiglie che possono ottenerlo e qual è la procedura corretta per riceverlo.

Nuovi aiuti per gli italiani

Il 2022 è stato un anno difficile davvero per tutti e non si è ancora concluso. Sono tantissimi gli italiani che sperano in un 2023 più equilibrato e meno segnato dalla crisi che abbiamo vissuto fino ad ora.

La ripresa dalla pandemia non si è rivelata ciò che molti italiani speravano a causa dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina che ha colpito moltissimo l’economia europea.

L’inflazione è alle stelle ed è sempre più difficile per gli italiani acquistare al supermercato anche soltanto i beni di prima necessità come il cibo, i prodotti per la pulizia personale e quelli per la casa.

Proprio per questo, il Governo sta pensando a nuove agevolazioni fiscali che potrebbero facilitare gli italiani nell’acquisto di tutto ciò di cui hanno bisogno. In Italia sono più di 5 milioni le famiglie a rischio povertà e molte di queste hanno uno o più figli a carico.

Sono proprio queste le famiglie prese di mira dai nuovi bonus del Governo, che vogliono sostenere tutti coloro che hanno all’interno del proprio nucleo familiare almeno un figlio a carico.

Il governo ha previsto per loro un assegno che li può sostenere in un modo semplice ma efficace. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire che cosa ha inventato il Governo, in cosa consiste questo bonus e soprattutto quali sono i requisiti per ottenerlo e come farne richiesta.

Cos’è il nuovo Bonus famiglia

Non tutti lo sanno, ma il Governo attuale sta pensando a nuovissime agevolazioni che possono facilitare la vita di milioni di italiani.

Quelli presi di mira dal Governo sono le famiglie con almeno un figlio a carico. L’obiettivo è quello di agevolarli nelle spese per sostenere i propri pargoli.

In particolare, il nuovo Bonus famiglia prevede che tutte le famiglie in possesso di un reddito annuale minore di 36 mila euro potranno richiedere un bonus sulla musica con una detrazione IRPEF del 19%.

Ma cos’è questo bonus sulla musica? Non si tratta d’altro che di una agevolazione pensata per sostenere le spese per l’educazione musicale.

Quello che ogni cittadino dovrà fare è documentare la propria situazione economica, specificando quali sono i redditi su cui la famiglia può contare.

Inoltre, bisognerà documentare di avere a carico almeno un figlio di età compresa tra i 5 e i 18 anni, che desidera condurre degli studi d’ambito musicale.

L’agevolazione prevede un ammontare di anche 1000 euro di detrazione per tutti quei minori appassionati di musica che vogliano intraprendere o portare avanti questo magnifico percorso.

E voi cosa ne pensate di questa agevolazione? Pensate che ne usufruirete? Fatecelo sapere!