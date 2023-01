Bonifico bancario, attenzione a questo errore: scattano 5.000 euro di multa

Quando effettuiamo un bonifico bancario dobbiamo stare attenti a non commettere questo errore altrimenti possiamo avere una multa di 5 mila euro Ecco di quale si tratta.

Nel corso della nostra vita ci ritroviamo, chi più e chi meno, con una somma di denaro da parte che utilizziamo come meglio crediamo ma per la maggiore la spendiamo per il costo della manutenzione della nostra casa e per la spesa alimentare.

Questo denaro, di solito lo abbiamo ricevuto per via del nostro lavoro e quindi ci serve per la nostra sopravvivenza, anche se ci sono individui che hanno ricevuto eredità o hanno vinto grandi somme di denaro e vivono di rendita.

Bonifico Bancario: ecco l’errore che potrebbe farci avere una multa da 5000 €

Qualunque sia la natura dei nostri soldi è sempre meglio avere il denaro in un’istituto di credito al fine che possiamo ricevere una carta di credito da poter utilizzare per il nostro shopping e per avere sempre tutto sotto controllo.

Ancora oggi, però, ci sono persone che non amano avere i soldi all’interno di una banca o presso le poste e li nascondono sotto i mattoni o ai materassi o in una zona della casa sicura.

Questo però, potrebbe essere rischioso qualora dei ladri entrassero in casa e scoprissero il nascondiglio segreto, pertanto è sempre consigliato affidarsi ad un’istituto di credito al fine di avere i soldi in un posto sicuro.

Grazie al nostro conto corrente, e all’utilizzo di app specifiche, possiamo con un semplice click dal nostro pc o dal nostro smartphone effettuare dei trasferimenti di denaro che siano di piccoli o grande importo.

Ecco a cosa bisogna stare attenti

Solitamente, per quanto riguarda le grosse somme, che superano i 999€ queste app non permettono di farlo in quanto c’è per alcuni istituti un vincolo di circa 500€ e per questo bisogna recarsi fisicamente in un luogo dove poter effettuare l’operazione.

In particolar modo, questo accade quando c’è di mezzo un bonifico bancario e se questo viene effettuato in un’istituto di credito, anche se la somma supera di gran lunga le cifre prima citate, nessuno potrà farci dei problemi.

I controlli, si attivano, quando il bonifico di una cifra elevata viene fatta in altri posti che non siano istituti di credito come ad esempio tabaccherie, bar e altri negozi che hanno il POS per poter effettuare l’operazione.

Il controllo avviene per via dell’anti-riciclaggio del denaro e per questo motivo scattano alcune misure che vedono se alcuni individui hanno rispettato le leggi e il massimo previsto dalla legge.

Se si viene colti in flagrante a trasgredire una di queste, si può incorrere in una multa molto salata che partono da 5.000 € fino ad arrivare a 25.000 € e quindi bisogna sempre stare attenti quando effettuiamo un bonifico.

Per far si di non incorrere in errori, è sempre meglio recarsi allo sportello della nostra banca o della posta per poter effettuare in sicurezza l’operazione ed evitare che ci siano controlli e di ricevere multe di cifre stratosferiche.

In questo modo, eviteremo qualsiasi problema e il nostro bonifico bancario sarà andato a buon fine.