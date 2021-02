Bollettino Covid, 19 febbraio: 15.479 casi e 353 morti

Ancora in crescita i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono 15.479 i nuovi contagi oggi, 19 febbraio, a fronte dei 13.762 di ieri. Il bilancio delle vittime si attesta a 353, in lieve aumento rispetto a ieri, quando erano state 347giovedì.

“Lo scenario apparentemente stabile in realtà è in scivolamento verso un peggioramento. Ciò richiede grande attenzione soprattutto per la circolazione di varianti“. Lo ha detto il presidente dell’Iss Brusaferro sul monitoraggio settimanale dell’andamento del Covid, che registra una leggera crescita di casi anche tra i più giovani, mentre è in diminuzione l’incidenza tra gli over80.

Il tasso di positività è in crescita

I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 297.128, con un indice di positività che si attesta oggi, 19 febbraio, al 5,2%. Anche questo dato è in crescita rispetto al 4,8% del giorno precedente. In salita anche i ricoveri in terapia intensiva, con 14 unità in più, per un totale di 2.059. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -132, per un totale di 17.831 ricoverati. I guariti sono 2.303.199 (+17.170) e gli attualmente positivi 382.448.

Oltre 3 milioni i cittadini vaccinati

L’Italia supera dunque anche la soglia delle 95mila vittime di coronavirus. Ma intanto prosegue la campagna vaccinale. I cittadini vaccinati sono a oggi, 19 febbraio, oltre 3,3 milioni quelli che hanno ricevuto la prima dose e oltre di 1,3 milioni quelli che hanno fatto il secondo richiamo. “Solo ieri sono state somministrate 82mila dosi, con un incremento“, lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, alla conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute.

La situazione delle Regioni

La Lombardia è la prima regione per numero di contagi. Sono 3.724 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Seguono l’Emilia-Romagna con 1.821 positivi in più rispetto a ieri e la Campania con 1.616 nuovi casi.

Lombardia +3.724 casi

Veneto +657 casi

Campania +1.616 casi

Emilia-Romagna +1.821 casi

Piemonte +1.307 casi

Lazio +990 casi

Sicilia +440 casi

Toscana +924 casi

Puglia +874 casi

Liguria +274 casi

Friuli-Venezia Giulia +310 casi

Marche +488 casi

P. A. Bolzano +524 casi

Abruzzo +494 casi

Umbria +301 casi

Sardegna +44 casi

Calabria +177 casi

P. A. Trento +256 casi

Basilicata +136 casi

Molise +114 casi

Valle d’Aosta +8 casi