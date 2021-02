In aumento, rispetto alla giornata di ieri, i nuovi casi di contagio da Covid-19. Infatti, secondo il bollettino di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, del Ministero della Salute, i nuovi contagi sono 13.762 nuovi casi, mentre ieri sono stati 12.074. In calo le vittime. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 347, mentre ieri erano 369.

Tasso di positività al 4,8%

I tamponi effettuati sono 288.458, quasi 6mila in meno rispetto alla giornata di ieri. Il tasso di positività, oggi, è al 4,8%. Dallo scorso 15 gennaio vengono contati sia i tamponi molecolari che quelli antigenici.

Il numero dei positivi a Covid-19, conteggiando anche morti e guariti, arriva a 2.765.412 dall’inizio della pandemia ad oggi.

I pazienti ricoverati con sintomi da Covid-19 sono 17.963. Il pazienti ricoverati terapia intensiva sono 2.045, +2 rispetto alla giornata di ieri.

La Lombardia è la Regione più colpita da Covid-19

La Lombardia oggi è la Regione più colpita da Covid-19, con 2.540 nuovi casi di contagio. Seguono sopra quota mille casi: Campania (+1.573), Emilia-Romagna (+1.565), Veneto (+1.042) e Lazio (+1.025).

Più di 1 milione di persone ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti Covid-19

Secondo il report, disponibile sul sito del Governo e aggiornato alle 15:00 di oggi, sono 3.235.140 le somministrazioni totali nel nostro Paese del vaccino anti Covid-19. In particolare, 1.311.743 persone hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose di vaccino.

Colori Regioni: Lombardia in bilico tra zona gialla e arancione

Si attendono per oggi i nuovi dati ufficiali delle Regioni. Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte rischiano di tornare in zona arancione. Andrebbero quindi ad aggiungersi alle Regioni già arancioni come: Basilicata, Liguria, Molise, Umbria e Provincia di Trento. L’Abruzzo, invece, potrebbe tornare in zona rossa.

La Lombardia, che anche oggi è la Regione più colpita da Covid-19, potrebbe invece passare dalla zona gialla a quella arancione. 4 Comuni di questa Regione si trovano invece già in zona rossa: Bollate (Milano), Castrezzato (Brescia), Mede (Pavia) e Viggiù (Varese).