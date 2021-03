Secondo il bollettino di oggi, martedì 16 marzo 2021, diffuso dal Ministero della Salute sono 20.396 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel nostro Paese (ieri ne erano stati invece 15.267). I test effettuati nell’ultima giornata, sia tamponi antigenici che molecolari, sono stati in totale 369.375.

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi in Italia sono 3.258.770. La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è ancora la Lombardia.

Bollettino 16 marzo, oggi 502 decessi

Sono invece 502 i decessi per Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri ne erano stati 354). Il totale dei morti dall’inizio della situazione di emergenza sanitaria sale quindi a quota 103.001.

Leggi anche Il documento con le raccomandazioni su distanziamento e quarantena per chi si è già vaccinato

I guariti di oggi sono 14.116 (totale 2.619.654). I casi attualmente positivi invece 536.115 (+5.758). Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora sono state 6.883.378. A ricevere entrambe le dosi sono state invece 2.070.825 persone.

Aumentano ricoveri e terapie intensive

Aumentano i dati relativi ai posti letto occupati nei reparti Covid ordinari e in terapia intensiva. Sono infatti ben 760 in più rispetto a ieri i ricoverati nei reparti non critici (per un totale di 26.098).

I posti letto occupati in terapia intensiva da pazienti Covid sono invece 99 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei malati in terapia intensiva sale dunque a 3.256. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 506.761.

Covid-19, i nuovi contagi regione per regione

Ecco i dati aggiornati, relativi agli incrementi registrati regione per regione nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +4.235; Veneto: +1.901; Piemonte: +2.074; Campania: +2.656; Emilia Romagna: +2.184; Lazio: +1.497; Toscana: +1.247; Sicilia: +598; Puglia: +1.126; Liguria: +343; Friuli Venezia Giulia: +672; Marche: +529; Abruzzo: +212; Sardegna: +79; Provincia Autonoma di Bolzano: +175; Umbria: +159; Calabria: +311; Provincia Autonoma di Trento: +190; Basilicata: + 172; Molise: +18; Valle d’Aosta: +24

Covid-19, la situazione in Lombardia

In Lombardia, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 4.235 casi e 81 morti. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria i decessi salgono a un totale di 29.380. I tamponi processati sono stati 49.068 (29.633 molecolari e 19.435 antigenici). Il tasso di positività è dell’8,6%.

I pazienti covid in terapia intensiva salgono a 765 (+37), mentre i ricoverati salgono a quota 6.474 (+276). I guariti/ dimessi sono invece 1.541.