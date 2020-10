Coronavirus, il bollettino di oggi: 17.012 nuovi casi e 141 morti

In diminuzione, come ogni inizio settimana, i casi di nuovi positivi al Coronavirus. Sono 17.012 i nuovi contagi registrati oggi, 26 ottobre, dal Ministero della Salute, con 124.686 tamponi effettuati, in confronto ai 21.273 nuovi casi di ieri su 161.880 persone esaminate. In aumento invece i decessi, con 141 vittime. Ieri erano 128.

I soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 236.684, +14.443, corrispondente ad un +6,5%. Ieri si è registrato invece un +19.059. Il conto complessivo dall’inizio della pandemia ad oggi sale così a 542.789 unità, conteggiando nel totale anche morti e guariti.

Meno tamponi rispetto ai ieri

Rispetto alla giornata di ieri sono stati effettuati 37.194 tamponi in meno. Il tasso di positività oggi è al 13,6%. Questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 14 sono risultati positivi al Coronavirus. Ieri il tasso era al 13%.

La curva epidemiologica, nonostante i nuovi casi siano inferiori rispetto ai ieri, non si arresta e anzi, il numero degli attualmente positivi si fa sempre più vicino al numero di guariti totali.

Il numero di pazienti ricoverati con sintomi è +991, arrivando così ad un totale di 12.996. Ieri, invece, erano +719. I malati in terapia intensiva registrano un +76, raggiungendo quota 1.284. In diminuzione rispetto a ieri, quando è stato segnato un +80.

La Lombardia è anche oggi la regione più colpita dal Coronavirus

La Lombardia si conferma anche oggi la regione più colpita dal Coronavirus, con +3.570 nuovi casi (ieri sono stati +5.762). Tra Milano e hinterland sono stati trovati altri 2.023 positivi. L’ATS di Milano, ha annunciato Giulio Gallera, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha attivato il portale “Milano Cor”, dedicato ad affiancare con informazioni e indicazioni i cittadini positivi a Covid-19 che si trovano a vivere un momento difficile e delicato a contatto con la malattia.

“Fino a questo momento, la grande maggioranza delle persone che risultano positive al Covid è asintomatica o presenta pochissimi sintomi. Le loro condizioni non richiedono pertanto un ricovero ospedaliero. Per questo, il supporto a domicilio è fondamentale e permette di gestire le fasi della malattia con informazioni adeguate, per proteggere se stessi e i contatti più stretti. A partire da lunedì, inoltre potenzieremo le nostre centrali di telesorveglianza, che arriveranno a coprire oltre 900 pazienti al giorno, partendo dai più fragili” ha dichiarato Gallera

Sette regioni sopra quota mille nuovi casi

A seguire, sopra quota mille, oltre alla Lombardia: Toscana (+2.171), Campania (+1.981), Lazio (+1.698), Piemonte (+1.625), Emilia Romagna (+1.146) e Veneto (+1.129).

Il 10% della popolazione italiana sarebbe entrata in contatto con il Coronavirus

Secondo uno studio, pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment, sull’incidenza del Coronavirus nel nostro Paese, il 10% della popolazione, ossia circa 5 milioni di italiani, sarebbe entrati in contatto con Covid-19. In pratica, una persona ogni 10.