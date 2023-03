“Blocco atmosferico per 10 giorni”, cosa accadrà in Italia: ecco le previsioni

Blocco atmosferico per 10 giorni. Ecco che cosa succederà in Italia tra qualche ora. Le previsioni metereologiche spaventano gli esperti del tempo: tutto sta per cambiare, di nuovo.

Arrivano delle previsioni che lasciano di sasso tutti. Si parla di un blocco atmosferico che durerà per ben 10 giorni. Che cosa succederà sul nostro stivale? Lo scopriamo insieme.

Meteo Italia, l’inverno pronto a fare le valigie?

Da qualche ora su tutto il nostro stivale da, Nord a Sud si registrano temperature piuttosto miti che tendono a scendere drasticamente però a partire dal primo pomeriggio e a raggiungere ancora gli zero gradi in tarda serata.

Eppure, secondo i meteorologi, per un po’ di tempo l’Italia potrebbe prepararsi a dire bye bye all’inverno: il freddo ha forse intenzione di lasciare finalmente il posto alla primavera?

Staremo a vedere. Nel frattempo, le ultime previsioni metereologiche mettono in crisi anche gli esperti del tempo. Si parla di un blocco atmosferico che perdurerà ben 10 giorni e che riguarderà proprio il nostro stivale.

Che cosa succederà in Italia? Preparatevi al colpo di scena: tutto sta per cambiare. Arriva un nuovo anticiclone che chiuderà l’Italia in una bolla climatica che non sarà positiva per la nostra penisola. Ecco a che cosa dobbiamo prepararci.

Blocca atmosferico: parlano i meteorologi

Il meteo ancora una volta sta per cambiare. Un blocco atmosferico sta per raggiungere l’Italia e già tra qualche ora lo scenario climatico subirà una svolta inaspettata. A parlare sono gli esperti del tempo che raccontano del ritorno dell’Anticiclone africano che raggiungerà non soltanto l’Italia ma l’Europa tutta, persino la Scandinavia.

Dopo il freddo glaciale delle ultime settimane e le abbondanti precipitazioni che hanno colpito soprattutto il Nord, l’Italia sta per essere chiusa in una bolla atmosferica che non avrà riscontri proprio positivi per le nostre regioni.

Ma che cos’è questo blocco atmosferico che tanto preoccupa gli esperti del tempo? In parole semplici, l’alta pressione proveniente dall’Africa del Nord, investirà l’Atlantico e le isole britanniche arrivando poi sul Mediterraneo.

Nel nostro stivale, l’anticiclone si diffonderà da Sud-Ovest verso Nord-Est ricoprendo anche lo stretto di Gibilterra e i Paesi balcanici. Tutta l’Europa, non soltanto l’Italia, si ritroverà chiusa in questa campana climatica che garantirà bel tempo e assenza di precipitazioni.

Se da un lato gli italiani possono finalmente tirare un sospiro di sollievo preparandosi a salutare l’inverno, dall’altro gli esperti del tempo sono preoccupati: questo è il periodo in cui, soprattutto nel Nord Italia, le precipitazioni sono importanti per evitare la siccità.

Secondo le ultime previsioni, per ben 10 giorni e forse anche più, non ci sarà una sola goccia di acqua. Fino al 25 marzo, il cielo sarà sereno e senza nubi ma soprattutto senza precipitazioni anche nelle regioni settentrionali.

Le massime, soprattutto al Sud e al Centro Sud, arriveranno a toccare addirittura i 24 gradi. Stesso discorso per la Val Padana e le Alpi. Questo anticiclone però porterà sì giornate miti ma anche tanta umidità che potremmo testare già partire da questo weekend, soprattutto sulle regioni localizzate al Nord Ovest dello stivale e sulle regioni tirreniche.

L’umidità arriverà a causa anche dello scirocco che soffierà forte su Toscana e Liguria. Domenica nuvolosa anche nel Lazio, in Umbria e al Nord. Bel tempo invece al Sud, per esempio in Campania, che si prepara ad un weekend a dir poco primaverile.

Questa alta pressione dovrebbe durare dunque, secondo gli esperti del tempo, solo 10 giorni. Che cosa succederà dopo? Probabilmente si ritornerà al freddo, almeno fino ai primi giorni di aprile.

Per avere delle previsioni certe però è ancora presto, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Nel frattempo, i meteorologici consigliano agli italiani di godersi il sole e le temperature miti di queste giornate perché presto potremmo tornare tutti a riutilizzare cappotti e ad aprire gli ombrelli.

Il cielo soleggiato in tutta Italia per i prossimi 10 giorni (fino al 25 marzo) ci farà compagnia. Arriva finalmente l’assaggio di primavera con temperature piacevoli, cielo limpido e assenza di piogge.