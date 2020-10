Una delle tradizioni americane che tutto il mondo ha imparato ad amare è sicuramente il Black Friday, il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, durante il quale i negozi, sia fisici, che online espongono la merce a sconti eccezionali. Siamo abituati alle immagini che arrivano dagli States che ci mostrano persone accalcate fuori dai negozi prima dell’orario d’apertura pronte a “saccheggiarli” per accaparrarsi vestiti, device tecnologici, accessori ai migliori prezzi.

Quest’anno lo scenario sarà molto diverso. Il prossimo 27 novembre, data del venerdì nero 2020, sarà soprattutto online che si concentrerà lo shopping e gli sconti dureranno di fatto una settimana: molte attività inizieranno lunedì 23 per poi concludere le promozioni il 30 con il Cyber Monday, tradizionalmente dedicato esclusivamente alla tecnologia.

Il momento giusto per i regali di Natale

Il Balck Friday è l’occasione perfetta per portare a termine con largo anticipo tutti i regali di Natale a un prezzo super vantaggioso. Da qualche anno, ormai, quasi tutti i settori aderiscono all’iniziativa: un vero e proprio parco giochi per lo shopping.

Leggi anche Oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti

Per arrivare preparati al grande momento, è meglio stilare un elenco dei desideri nostri e dei cari a cui vogliamo fare un regalo, così da cercare in maniera mirata, non perdersi nella giungla degli sconti e, soprattutto, da non farsi scappare ciò che vogliamo: il rischio del sold out è dietro l’angolo.

Ci vengono incontro in tal senso molte aziende, che anticipano quali saranno i prodotti in offerta oppure quale tipologia di sconto verrà applicato. Quindi, è ora di dar vita alla wishlist perfetta.

Il Black Friday al tempo del Covid

Che la pandemia abbia avuto un impatto economico negativo è risaputo: meno lavoro e meno consumi si traducono in meno acquisti. Questo ha messo in difficoltà moltissime realtà, anche grandi, portandone molte addirittura alla chiusura.

Questo Black Friday, che si annuncia davvero conveniente soprattutto per quanto riguarda l’elettronica, sarà un punto di ripartenza per molte attività, che sperano nella generazione di movimento, soprattutto online, visto che l’esperienza di shopping nei negozi è oggi fortemente limitata.