Bicarbonato sulle ascelle, inaspettati i risultati che vedrai poco dopo se ci provi

Applicare il bicarbonato sulle ascelle può risolvere un problema molto comune. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

In questi ultimi anni, sia sui social sia nei programmi televisivi, si è diffusa molto la tematica definita “body positivity” che, tradotto, non è altro che l’accettazione del proprio corpo. Nonostante, al giorno d’oggi, tale questione possa sembrare banale, scontata e ripetitiva, in realtà non lo è. Esistono tantissime persone, infatti, che non riescono a imparare ad amare l’immagine che ogni giorno vedono riflessa nello specchio. Questo è un problema che può riguardare tutti, in qualsiasi fascia d’età, e non è affatto da sottovalutare.

Avere una buona relazione con sé stessi e con il proprio aspetto, infatti, è fondamentale per il percorso di tutti noi, e quando ciò non accade, tra le altre cose, si rischia di sentirsi continuamente a disagio. Coloro i quali vivono in una situazione del genere sono soliti nascondere le proprie insicurezze agli occhi degli altri, ma ciò non toglie che non siano sofferenti. Grazie all’abbigliamento, sono molte le parti di noi che si possono mascherare, ma questa non è una soluzione: è solamente un inganno.

Non tutti sanno, però, che alcune delle peculiarità che noi definiamo “difetti” possono essere eliminate in maniera molto più semplice di quanto possiamo immaginare. Perché qualcuno dovrebbe aver bisogno di applicare del bicarbonato sulle ascelle, ad esempio? Ecco la spiegazione.

Bicarbonato sulle ascelle: quando è il caso di applicarlo

È estate, fa caldo, ed è proprio per questo motivo che in tale periodo si indossano abiti più leggeri che lasciano scoperte diverse parti del corpo.

Le ascelle sono una di queste, e fin qui non c’è niente che possa apparire strano. Ci sono persone, però, che nonostante le alte temperature, sono solite indossare magliette con le maniche più lunghe in modo da coprirle, e che, addirittura, rinunciano ad andare al mare.

Il motivo è che alcuni soggetti hanno un alone più scuro sotto le ascelle, e ciò rappresenta per loro motivo di profondo disagio.

Queste macchie, se così si possono definire, hanno diverse cause: da una sudorazione eccessiva fino all’utilizzo di prodotti e deodoranti non adatti al proprio tipo di pelle.

La prima cosa da fare, nel caso in cui si dovesse avere tale problematica, è quella di recarsi da un dermatologo per scoprire l’esatto motivo per il quale tale alone si è pian piano sviluppato, in modo da poter trovare la giusta soluzione al problema in questione.

Esistono anche dei rimedi naturali che possono aiutare a liberarci di tale fastidio, e uno di essi è proprio l’utilizzo del bicarbonato.

I rimedi naturali che fanno al caso nostro

Per rimuovere in maniera naturale l’alone scuro che, in alcuni casi, si forma sulle ascelle, non dobbiamo fare altro che unire un cucchiaio di bicarbonato e un po’ d’acqua fino a ottenere un composto dalla consistenza pastosa.

A questo punto, applichiamola con un pennellino sulle ascelle e lasciamo in posa per circa trenta secondi; trascorso il tempo necessario, risciacquiamo con abbondante acqua. In questo modo, giorno dopo giorno, l’alone diventerà sempre più chiaro fino a scomparire del tutto, e potremo così dare finalmente il benvenuto alla fiducia in noi stessi.