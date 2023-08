Carolina di Monaco, il triste annuncio che riguarda il figlio: sudditi preoccupati

Ancora una volta Carolina di Monaco è costretta a coprire le mosse azzardate del figlio, ecco di chi si tratta.

Non c’è pace per Carolina di Monaco, almeno quando si parla di figli. Questi ultimi, infatti, non risparmiano alla madre decisioni azzardate che rischiano di mettere in cattiva luce la famiglia. Stavolta è toccato ad Andrea, il primogenito. Scopriamo cosa ha combinato.

Carolina di Monaco, storia di una principessa

La principessa Carolina Luisa Margherita Grimaldi, meglio conosciuta come Carolina di Monaco, si ritrova ancora una volta a fare i conti con le birichinate dei propri figli. Prima di scoprire cosa è successo, rispolveriamo un po’ di storia della sorella del principe Andrea di Monaco.

Classe 1957 e primogenita del principe Ranieri III di Monaco e della principessa Grace Kelly, Carolina è terza nella linea di successione al trono monegasco. Sono tre i matrimoni che ha collezionato nel corso della sua vita. Il primo, con il banchiere Philippe Junot nel 1978, è terminato con un divorzio due anni dopo, nel 1980.

Tre anni dopo, nell’83, è Stefano Casiraghi il nuovo marito, da cui avrà 3 figli: Andrea Albert Pierre Casiraghi, Charlotte Marie Pomeline Casiraghi e Pierre Rainier Stefano Casiraghi. Purtroppo, questo matrimonio si è interrotto bruscamente a causa della morte di Casiraghi, deceduto durante un incidente nautico nel 1990.

Nove anni dopo, nel 1999, la principessa Carolina sposa Ernesto Augusto di Hannover, da cui avrà una figlia, Alexandra di Hannover. Oggi, a 66 anni, con 4 figli e 7 nipoti, la principessa ha un bel da fare, soprattutto nel coprire di tanto in tanto i piccoli gossip e scandali che le azioni avventate dei figli producono. Stavolta, ad alzare un piccolo polverone è stato il primogenito Andrea.

Andrea Casiraghi: la scelta che non passa inosservata

Come abbiamo anticipato, è Andrea Casiraghi ad aver dato qualche grattacapo alla mamma negli ultimi tempi. Classe 1984, Andrea non ha mai amato la vita di corte, a differenza della sua sorellina Charlotte, e l’ha dimostrato chiaramente abbandonando il Principato di Monaco e la casa reale per spostarsi altrove.

Dal 2013 è sposato con Tatiana Santo Domingo, figlia di uno degli uomini più facoltosi del Sudamerica. La coppia ha 3 figli: Sasha, India e Maximilian, rispettivamente 9, 7 e 4 anni, la gioia di nonna Carolina. La famiglia vive a Londra ormai da anni, e tra Andrea e Tatiana le cose sembrano andare davvero a gonfie vele.

I due sembrano più innamorati che mai, ma soprattutto felici della famiglia e della vita che insieme stanno costruendo, seppur mantenendo le loro differenze caratteriali: lui riservato e spirito libero, lei amante della frenesia e sempre impegnata con il lavoro. Lavoro che dal 2011 l’ha coinvolta nella creazione di un brand etnico e solidale di abbigliamento per bambini, Muzungu Sisters.

Stavolta, però, l’unione dei loro due caratteri ha dato vita a una decisione che costringerà la principessa Carolina a sopportare qualche paparazzata e articolo di gossip di troppo. La coppia, infatti, è fuggita in Brasile per una vacanza romantica ma festosa, tra party in spiaggia, cocktail e tramonti.

Insomma, una vera e propria fuga dall’etichetta reale, ma chissà se mamma Carolina di Monaco sarà d’accordo con la scelta del figlio.