La statua della Madonna danneggiata in una chiesa. Questo è quello che è accaduto nel quartiere Torrione, a L’Aquila. A commettere il gesto sacrilego, un giovane di 19 anni.

Ciò che colpisce, però, è che a riprendere il suo atto è stata la madre. Vediamo, nel dettaglio, cosa è successo.

L’Aquila, danneggiata la statua della Madonna

Ha atteso prima che i fedeli uscissero dalla chiesa, e poi, ha messo in atto il suo piano, ovvero quello di danneggiare la statua della Vergine Maria che era lì presente. Protagonista di questo atto vandalico è stato un giovane di 19 anni. La vicenda è avvenuta nella chiesa di “San Pio X”, nel quartiere Torrione, a L’Aquila.

Il giovane ha imbrattato e, di seguito, anche danneggiato la statua, il tutto sotto gli occhi di sua madre che filmava la scena. Le forze dell’ordine, ora, lo indagano per danneggiamento, anche se le indagini non sono ferme a questo punto. Pare che dietro questo gesto, potrebbe esserci molto altro, a partire dalla pista del fanatismo religioso.

Danneggiamento ed offese a una confessione religiosa sono i reati per i quali il 19enne è accusato. Ricostruendo attentamente la scena, avvenuta qualche giorno fa, il giovane è entrato in chiesa ad orario di apertura e, prima di attuare il suo piano, ha aspettato che i fedeli uscissero per poter rimanere da solo. Ha poi imbrattato la statua della Madonna, disegnandovi un tetragramma ebraico in cui si legge ‘Yahva’, il Signore Dio.

Ma non si è fermato lì. Con tutta la forza che aveva nelle braccia, ha tirato giù dal suo piedistallo l’immagine sacra stessa e l’ha lesionata, rispettivamente alle gambe ed al braccio destro. Prima di dileguarsi, tutta la scena è stata filmata, con uno smartphone, da sua madre, lì presente.

La madre del giovane filma tutto con il cellulare

È stato il parroco della chiesa che, notando ciò che era successo alla sacra immagine presente nella sua chiesa, ha denunciato la cosa alle forze dell’ordine facendo così partire le indagini. Come dicevamo, chi sta indagando non esclude che dietro questo gesto, ci possa essere una sorta di fanatismo religioso.

Come descritto, il giovane ha atteso che tutti i fedeli uscissero dalla chiesa, per poter attuare il suo piano vandalico. Ma ciò che maggiormente colpisce è il fatto che, oltre ad imbrattare la statua, l’abbia anche tolta dal piedistallo e le abbia danneggiato un braccio ed una gamba. Il tutto, mentre sua madre, inerme e senza muovere un dito, filmava il tutto con uno smartphone.

Gli investigatori sono certi che, alla base di questo gesto possa esserci (e non lo escludono) anche del vero fanatismo religioso. Ma le indagini sono ancora in corso.