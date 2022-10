Scontrino della spesa, perché non dovresti toccarlo: un pericolo per la salute

Quante volte andiamo a fare la spesa e teniamo a lungo in mano il nostro scontrino?Lo facciamo sicuramente spesso e tutti noi, indistintamente. Ecco questa è sicuramente un’abitudine che dovremmo eliminare.

Per quanto questa possa sembrare un’abitudine da sottovalutare o una cosa di poco conto, bisogna evitarla. Non dovremmo infatti toccare lo scontrino o almeno non per un tempo lungo, perché è e può essere davvero rischioso per la nostra salute. Perché? Continuate a leggere qui di seguito per saperne di più.

Capirete che tenere in mano uno scontrino significa rischiare e non poco.

Lo scontrino: un pericolo importante

Per chi non lo sapesse gli scontrini sono e rappresentano una grande fonte di pericolo per la nostra salute. Quando fate la spesa tendete a tenerlo in mano o in borsa, vero? Questo è davvero sbagliato e ora capirete il perché.

Iniziamo con il dirvi che gli scontrini contengono prodotti chimici e in quanto tale possono causare varie problematiche come sterilità, autismo.

Diversi studi sostengono questo: uno in particolare ha confermato come circa il novanta per cento di scontrini contenga il bisfenolo A (Bpa) e il bisfenolo S (Bps).

Questi mettono in risalto la scrittura degli scontrini grazie ad un colore maggiormente scuro e senza l’uso dell’inchiostro. Tali sostanze le possiamo trovare anche nelle bottiglie di plastica, sapete?

Ma una volta che entriamo in contatto con queste sostanze accade qualcosa che tutti noi dovremmo sapere.Nello specifico il Bpa può imitare gli estrogeni e interagire con i recettori di questi. Questo, a sua volta, può portare a conseguenze come aumento di peso, gonfiore e mestruazioni irregolari.

Il Bpa, inoltre, può anche interagire con i recettori degli ormoni della tiroide e ciò può portare a infertilità, diabete di tipo, adhd, etc. Proprio perché si teme questo, si è provveduto a sostituire il Bpa con il Bps, ma secondo alcune evidenze anche questo è in grado di causare delle conseguenze a livello di utero.

Non stupiamoci dunque se la Commissione europea ha vietato l’uso di tale sostanza proprio negli scontrini dal vicino 2020.

Questo è naturale, perché anche chi lavora alla cassa o i camerieri sono soggetti a rischio, proprio come noi consumatori. O forse anche di più.

Consigli e indicazioni utili: cos’altro c’ è da sapere?

È stato infatti evidenziato che avere in mano un tot di scontrini all’ora porta a avere livelli di Bpa e Bps nel sangue molto alti.

Anche tenerli per poco tempo è rischioso: ecco che se ne deduce che sarebbe meglio evitare di toccarli o conservarli nel portafoglio. Almeno noi consumatori dovremmo cercare di farlo, per quanto possibile. Il rischio di assorbire queste sostanze inoltre aumenta se abbiamo le dita umide o se per esempio abbiamo disinfettato le mani.

Dunque non solo bisogna evitare il contatto prolungato con gli scontrini ma bisogna anche evitare di avere le mani umide. Altrimenti il rischio di assorbire queste sostanze aumenta di 10 volte. Ora che avete preso consapevolezza di questo conserverete ancora i vostri scontrini con tanto amore e dedizione?