Berrettini in campo con Murray ad aprire il terzo giorno di Laver Cup

Dopo le lacrime e le emozioni per l’addio di Roger Federer, la Laver Cup si prepara a vivere l’ultima giornata con Matteo Berrettini che aprirà il programma giocando il doppio insieme allo scozzese Andy Murray, al Team Europa servono due vittorie per conquistare l’aritmetico trionfo del torneo.



Dopo le straordinarie vittorie in singolare e in doppio Matteo Berrettini si prepara a vivere un’altra giornata da protagonista alla O2 Arena di Londra, il tennista romano scenderà in campo nel match d’apertura del Day 3 e, in coppia con Andy Murray, sfiderà Sock ed Auger Aliassime.

Oggi si concluderà una Laver Cup bellissima e piena di emozioni con il Team Europa in netto vantaggio e favorito per la vittoria del torneo.

Questa edizione inglese verrà ricordata per sempre come l’ultima assoluta di Roger Federer che oggi saluterà definitivamente il tennis con la speranza di alzare l’ultimo trofeo della propria meravigliosa carriera tennistica.

Il tabellone di giornata verrà completato da tre singolari, Novak Djokovic contro Auger Aliassime, Tsitsipas contro Tiafoe ed il match finale tra Casper Ruud e Taylor Fritz.





Berrettini ancora in campo

Dopo aver mostrato una grandissima intesa con Novak Djokovic il nostro Matteo Berrettini proverà a replicare quanto fatto ieri sera giocando il doppio insieme ad Andy Murray.

I due del team Europa avranno al di la della rete Jack Sock e Felix Auger-Aliassime, coppa inedita ma che sicuramente ha tutte le qualità per disputare una grande partita.

Roger Federer sarà anche oggi in panchina, pronto per dare consigli e sostenere la squadra nel giorno decisivo del torneo.

Berrettini, comunque vada oggi, ha dimostrato una Laver Cup di altissimo livello dimostrandosi anche in doppio assolutamente all’altezza delle aspettative di Bjorn Borg che lo ha omaggiato pubblicamente in conferenza stampa.

Tanta curiosità anche per il terzo match di giornata con Frances Tiafoe che proverà a riscattarsi dopo la brutta prestazione di ieri cercando di superare il greco Stefanos Tsitsipas.

In serata Roger Federer saluterà per l’ultima volta il proprio pubblico, probabile un’ennesima Standing Ovation per l’elvetico che lascerà un grande vuoto all’interno del circuito ATP.

Il Team Europa farà a meno di Rafael Nadal, il maiorchino è tornato a casa dopo il match del Day 1 per assistere la moglie che a breve partorirà il loro primo figlio.

Riflettori anche oggi accesi sulla O2 Arena di Londra, Matteo Berrettini è pronto a farci emozionare di nuovo.