Clark Kent, oggi che fine ha fatto? Invecchiato e ingrassato di 10 chili | FOTO

Tom Welling, interprete di Clark Kent nella serie tv Smallville è cambiato rispetto al passato. Ecco com’è diventato e cosa fa oggi.

Superman è da sempre uno dei supereroi più amati di sempre ed è considerato uno dei primi personaggi dei fumetti dotato di superpoteri che hanno fatto viaggiare con la mente milioni di lettori.

Il suo successo è anche dovuto al suo alter ergo Clark Kent e all’aspetto del personaggio distinto con gli occhiali da vista belli ingombranti che riesce a trasformarsi nell’uomo super cambiandosi all’interno di una cabina telefonica.

Clark Kent: ecco che fine ha fatto l’attore che lo ha interpretato in Smallville

La personalità dell’identità segreta di Superman è sempre stata vista come mansueta e dalla maniere gentili e per via di nascondere la sua identità cerca di camminare in una maniera goffa.

Proprio riguardo la dualità del personaggio, Umberto Eco in un suo saggio intitolato Apocalittici e integrati ha parlato di come tutti quanti noi vorremmo essere Superman per via del fatto che Clark Kent rappresenta il desiderio di normalità da parte del supereroe mentre il lettore vorrebbe diventare Superman in quanto si identifica nella parte umana del personaggio.

Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 furono distribuite alcune pellicole cinematografiche tratte dagli albi del supereroe e a rivestire il ruolo di Clark Kent/Superman è stato l’attore Christopher Reeve.

Per molti anni, Reeve è stato il volto di Superman tranne che nella sua versione di bambino dove è stato interpretato da Jeff East e solo nel 2006, per quanto riguarda il grande schermo viene sostituito due anni dopo la sua morte da Brandon Routh e da Herny Cavill nelle pellicole successive.

Per quanto riguarda invece il mondo della televisione, il primo Superman apparso sul piccolo schermo è stato interpretato da George Reeves nella serie tv The Adventures of Superman e successivamente da Dean Cain nella serie Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman.

Nel 2001 però, tutto il mondo impazzì letteralmente per la serie tv Smallville andata in onda per ben 11 anni che ha esplorato la vita di Clark Kent dalla sua infanzia alla sua adolescenza fino al momento in cui diventa Superman.

Diversamente dalle altre opere cinematografiche e televisive, la serie viene ambientata in epoca moderna e contestualizzata nei primi anni del 2000 e diventa subito un successo in tutto il mondo.

Questo fa si che il protagonista interprete di Clark Kent, l’attore Tom Welling per via del suo aspetto fisico e della sua bravura diventa uno degli attori più in voga in quegli anni e uno dei personaggi più amati dagli adolescenti dell’epoca.

Cosa fa adesso e com’è diventato Tom Welling

La sua fama, proviene proprio da questa serie tv e successivamente prende parte ad alcune pellicole cinematografiche anche durante il periodo in cui era impegnato sul set della serie tv in questione.

Dopo tanti anni passati nel mondo del cinema, dopo la fine di Smallville, ritorna in una serie tv in un ruolo nella terza stagione di Lucifer per poi tornare nei panni di Clark Kent nel 2019 in un episodio crossover della serie tv Batwoman.

Tom Welling è sempre stato considerato un uomo affascinante, ma dalla fine di Smallville in poi ha preso un po’ di chili e questo ha fatto si che il passare degli anni fossero evidenti come si può evincere dalle foto emerse sul web.

Clark Kent di Smallville ieri e oggi PIC.TWITTER.COM/TJWZE6QNWG — Ginevra (@Ginevracasalin) SEPTEMBER 25, 2022

Però, Tom non ha demorso e ha fatto di tutto per tornare in forma e infatti il magazine People for money ha stilato una classifica dei modelli più pagati al mondo e Tom Welling nonostante i suoi 45 anni è risultato essere quello che riceve più denaro.

Durante il 2020 sembrava che l’uomo si stesse per ritirare dalle scene, ma la sua temerarietà ha fatto si che fosse uno dei più ricercati e tra il 2021 e il 2022 ha fatturato dei guadagni la cui cifra si aggira intorno ai 96 milioni di dollari.

I suoi fan, inoltre, gli sono rimasti fedeli e nonostante l’ultimo Clark Kent visto al cinema è stato interpretato da Henry Cavill e l’ultimo Superman televisivo ha avuto il volto di Taylor Hoeclin, sperando di rivederlo ancora una volta nei panni del loro amatissimo supereroe.