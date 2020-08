View this post on Instagram

Questa notizia è una bufala che gira da anni e da qualche giorno la vedo ripopolare le bacheche Facebook degli invidiosi e dei rancorosi che ancora una volta hanno perso un’occasione per non fare brutta figura. Prima di pubblicare qualcosa bisognerebbe perlomeno controllare le fonti. #FlavioBriatore #bufale #notizie #notiziedelgiorno #attualità

A post shared by Flavio Briatore (@briatoreflavio) on Aug 24, 2020 at 2:18am PDT

