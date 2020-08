Elezioni regionali 2020, dove si vota a settembre

Il prossimo 20 e 21 settembre si terranno le elezioni regionali 2020. Ad essere interessate saranno ben 7 Regioni come Valle D’Aosta, Veneto, Liguria, Marche,Toscana, Campania e Puglia con circa 18 milioni di elettori chiamati alle urne per decidere i governatori, ma non solo visto che dall’esito di queste elezioni regionali potrebbe dipendere anche il destino dei partiti e le forze in campo.

Elezioni regionali, quando si vota e i candidati

Le elezioni regionali 2020 si svolgeranno domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Regioni strategiche, in questo caso, sembrano essere soprattutto il Veneto e la Toscana. Nel primo caso il favorito sembra essere il candidato uscente Luca Zaia, candidato della Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, per il lavoro svolto durante l’emergenza da Covid-19 che dovrà battere la concorrenza del candidato del Pd Arturo Lorenzoni, ex vicesindaco di Padova sostenuto anche dai dem, da +Europa e dalle liste Volt mentre quello del Movimento Cinque Stelle è Enrico Cappelletti. Molto importante anche il voto in Toscana dove une eventuale vittoria di Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, permetterebbe a Matteo Salvini di riguadagnare un po’ del terreno perso negli ultimi mesi mentre il Movimento Cinque Stelle propone Irene Galletti e il CentroSinistra Eugenio Giani.

Per quanto riguarda la Campania, invece, i sondaggi vedono ancora una volta favorito Vincenzo De Luca che sembra pronto a fare il bis mentre per la Puglia si prospetta un testa a testa tra Michele Emiliano, dato dai sondaggi in lieve vantaggio e rappresentante del CentroSinistra, e Raffaele Fitto, candidato del centrodestra.

