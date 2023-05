Benzina, scatta il divieto di circolazione: €5000 di multa se circoli con questa

Arrivano ben €5000 di multa agli automobilisti che commettono quest’infrazione del Codice della Strada. Ecco di quale stiamo parlando.

Scopriamo insieme chi sono gli automobilisti che rischiano di vedersi addebitare bel 5000 euro di multa dagli agenti stradali. Nessuno lo sapeva.

€5000 di multa agli automobilisti che commettono quest’infrazione

Il Codice della Strada cambia continuamente e tutti coloro che viaggiano in strada a piedi o su ruote devono in qualche modo stare al passo e adeguarsi alle nuove leggi.

C’è una legge, in particolare, che rischia di far recapitare ben 5000 euro di multa agli automobilisti che non la rispettano. Si tratta di una norma del Codice della Strada che regola il livello di carburante che un’auto deve avere.

Se si vogliono evitare le sanzioni, bisogna rispettarla. Ma in cosa consiste? Ogni automobilista è obbligato per legge a essere responsabile de veicolo di cui è alla guida. Di conseguenza è responsabile anche del carburante al suo interno.

Nel caso in cui si esaurisse in un momento in cui non dovrebbe, ad esempio in mezzo alla strada, causerebbe parecchi danni alla circolazione, agli altri veicoli e ai loro passeggeri. Poniamo che un’auto si fermi all’improvviso in mezzo all’autostrada: si potrebbe rivelare un vero e proprio pericolo per gli altri automobilisti e per i motociclisti.

Un’auto ferma in autostrada, ma anche in una strada cittadina, può provocare terribili incidenti e in generale problemi alla circolazione. Proprio per questo, esiste una legge che stabilisce che ogni automobilista deve necessariamente controllare il livello di carburante presente all’interno del suo mezzo di trasporto e ricaricarlo quando serve.

In Regno Unito, infrangendo questa normativa del Codice della Strada, si può incorrere a una multa anche pari a 5000 euro. Ma vediamo insieme qual è la situazione in Italia.

La situazione in Italia

Qualche giorno fa, ha iniziato a circolare una notizia davvero incredibile, che ha sconvolto tantissimi italiani e in generale tutto il mondo. In Regno Unito, infatti, gli agenti della polizia hanno multato il titolare di un’Audi TT.

La causa della multa è stata il fatto che l’uomo fosse rimasto senza benzina nel bel mezzo della strada M60 vicino Manchester. Nonostante in Regno Unito non si possa multare un’auto semplicemente perché ha dei livelli bassi di benzina, gli agenti sono autorizzati a intervenire quando un veicolo, anche a causa del carburante, risulti potenzialmente pericoloso per la circolazione.

Proprio per questo, molti automobilisti italiani si sono preoccupati. Specialmente quelli che tendono a circolare in strada con mezzi con bassi livelli di carburante. Dovete sapere che, al momento, anche in Italia non esiste una legge che vieta di circolare con bassi livelli di benzina.

Tuttavia, anche in Italia esiste la stessa legge del Regno Unito, che permette agli agenti di intervenire nel caso in cui il vostro veicolo stia mettendo in pericolo gli altri guidatori e i loro passeggeri. Vi invitiamo, quindi, a prestare maggiore attenzione a questo dettaglio, per evitare di dover pagare ben 5000 euro di multa e soprattutto per cautelare chiunque stia circolando su strada.