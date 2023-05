Texas, sparatoria in un centro commerciale: 9 morti

Nella giornata di sabato, 6 maggio, in un centro commerciale di Allen, una cittadina del Texas, un uomo, subito dopo esser sceso dalla propria auto, ha ucciso a colpi di pistola 8 persone. Successivamente il sospettato della sparatoria è stato ucciso da un agente di polizia.

Quindi, secondo un primo bilancio, 9 persone sono decedute nella sparatoria e altre 7 sono rimaste ferite, di cui tre sono state trasportate in ospedale con codice rosso.

La sparatoria in Texas

Nel pomeriggio di ieri, sabato 6 maggio, a circa 30 chilometri a nord di Dallas, in Texas, fuori da un centro commerciale, un uomo subito dopo essere sceso dalla propria vettura ha iniziato a sparare colpi di pistola.

Nell’agguato sono decedute 8 persone e altri 7 sono rimasti feriti, di cui 3 in maniera grave. La polizia che si trovava nei paraggi è intervenuta per placare la tragedia e un agente ha sparato l’attentatore, uccidendolo. Quindi in totale le persone morte sono complessivamente a quota 9, con una fascia di età compresa tra i 5 e i 51 anni.

Sette di loro, compreso il presunto responsabile, hanno perso la vita nel luogo della tragedia, le altre due sono decedute una volta trasportate in ospedale. Questa sparatoria avvenuta ad Allen, si tratterebbe dell’ultima avvenuta negli Stati Uniti, in ordine cronologico. Le indagini sono in corso per capire la dinamica dei fatti.

Secondo i dati dell’organizzazione non profit Gun Violence Archive, dall’inizio del 2023 si contano circa 200 attacchi a mano armata, in cui le persone sono rimaste coinvolte in maniera più o meno grave.

Le testimonianze

Dopo la sparatoria avvenuta ieri pomeriggio all’esterno di un centro commerciale in Texas, è stata aperta una indagine per stabilire la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione dagli uomini delle forze dell’ordine, il killer avrebbe agito da solo.

Tra i 7 feriti vi sono anche dei bambini che sono rimasti coinvolti nella tragedia, prontamente trasferiti nelle strutture ospedaliere più vicine. Al momento il presunto responsabile, ucciso da un poliziotto intervenuto per placare la sparatoria, non è ancora stato identificato.

Non sono ancora state identificate nemmeno le cause che hanno portato l’uomo a compiere questo gesto, uccidendo complessivamente 8 persone fuori da un centro commerciale ad Allen, un outlet molto grande che può contenere migliaia di persone.

Secondo le prime testimonianze, il killer, indossava un vestito di colore nero e indossava abbigliamento tattico. Dalle telecamere di video sorveglianza sono state estrapolate delle immagini che mostrano una decina di persone correre e rifugiarsi verso un parcheggio, lontano dal luogo della sparatoria.