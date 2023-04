Perché ci sono uccelli disegnati sui vetri in autostrada? Il motivo insospettabile

Tutti noi siamo soliti utilizzare l’autostrada, sia per viaggi lunghi sia per tratti più brevi. In tale circostanza, guardando il panorama, non sono di certo mai passati inosservati gli uccelli disegnati sui vetri dei pannelli posti in autostrada. Vi siete mai chiesti a che cosa servono e qual è il loro significato? Se la risposta è sì, scopriamolo insieme.

Viaggiare non vuol dire solamente spostarsi da un posto all’altro, ma anche e soprattutto sentirsi liberi, e poter fotografare con i propri occhi le meraviglie che il mondo ci offre. Che lo si intraprenda da soli o in compagnia, un viaggio è sempre un’esperienza unica, da ripetere ogni qualvolta se ne presenti la possibilità.

Tra le tante opzioni a disposizione, quella di viaggiare in autostrada è una delle più gettonate. In questo modo, non solo si è indipendenti rispetto a orari, arrivi e partenze, ma si ha anche la possibilità di scegliere in autonomia l’itinerario da seguire; le deviazioni e le eventuali soste.

Durante il tragitto in autostrada, oltre a passare il tempo ammirando i paesaggi circostanti, tutti noi, almeno una volta, ci siamo sicuramente posti la seguente domanda:

“Perché sui pannelli di vetro delle barriere per attutire i rumori sono disegnate delle sagome di uccelli?“. La risposta a tale quesito non è affatto scontata, ed è inerente proprio alla salvaguardia dei volatili.

Uccelli disegnati sui vetri in autostrada: ecco il motivo

In autostrada, come tutti saprete, la presenza di barriere che attutiscono i rumori è fondamentale.

Non tutti, però, sanno che dietro a tutto ciò si nasconde anche un terribile rovescio della medaglia. Da una parte, infatti, le caratteristiche fonoassorbenti di tali pannelli aiutano a contenere i rumori prodotti dallo spostamento dei veicoli. Dall’altra, invece, rappresentano un rischio per la vita degli uccelli.

I volatili, infatti, inconsapevoli della presenza dei vetri, potrebbero sbatterci contro; l’impatto, oltre alla morte, provocherebbe loro anche molto dolore e sofferenza. Ed è proprio questo il motivo per il quale sulla parte trasparente delle barriere vi sono disegnati degli uccelli: per aiutare questa stessa specie animale a evitare l’ostacolo.

Neanche il tipo di immagine posta sui vetri dei pannelli è del tutto casuale. Il disegno in questione, infatti, spesso raffigura volatili appartenenti alla famiglia dei rapaci, animali a cui gli uccelli sono soliti stare lontani.

Le cause dell’impatto

Gli uccelli non rischiano di andare a sbattere solamente contro i pannelli anti rumore situati in autostrada, bensì contro tutte le superfici trasparenti.

Ma qual è il motivo? In realtà, le cause di ciò sono essenzialmente due. La prima, come precedentemente accennato, riguarda la non consapevolezza del volatile della presenza del vetro, e attirato da qualcosa che si trova oltre l’ostacolo, potrebbe inavvertitamente andare a sbatterci contro.

È cosa oramai risaputa, inoltre, che in presenza di luce, sui vetri si creano i cosiddetti riflessi. Gli uccelli non hanno la capacità di distinguere ciò che è reale da ciò che, invece, è solamente un’immagine riflessa, e mossi dalla curiosità di scoprire di che cosa si tratta, potrebbero volare a velocità elevata non riuscendo così a evitare l’impatto.