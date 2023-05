Ecco come sbarazzarsi subito dei cattivi odori dal bagno: ti basterà versare solo questo. Il trucco delle casalinghe esperte finalmente lo conoscerai anche tu.

Gli odori sgradevoli invadono anche il tuo bagno? Hai provato di tutto ma non riesci ancora a trovare una soluzione? Sei nel posto giusto. Oggi scoprirai come sbarazzarsi subito dei cattivi odori. Devi versare solo questo.

Come effettuare la pulizia dei bagni in maniera veloce ed efficace

L’igiene dei sanitari ma più in generale delle stanze da bagno, è essenziale. Si tratta di quegli ambienti trai più utilizzati in una casa e che pertanto devono brillare ogni giorno.

Forse non immagini minimamente quanti batteri e germi possono proliferare da WC sporchi o puliti in maniera non accurata. Alcune malattie o infezioni possono essere trasmesse proprio da questi minuscoli e disgustosi microorganismi che pullulano in ambienti sudici o comunque non abbastanza puliti.

Per disinfettare i tuoi sanitari non hai bisogno per forza di prodotti commerciali e costosi. La natura ti viene ancora una volta in soccorso. Per esempio, sei hai delle macchie gialle, le classiche che si formano sul bordo del WC, sai come puoi eliminarle? Solo utilizzando un po’ di aceto. Più semplice di così!

Un altro problema che affligge tutti, riguarda gli odori sgradevoli che spesso fuoriescono dai bagni. Affrontiamo anche questo inconveniente. Ecco come sbarazzarsi subito dei cattivi odori dal bagno: basterà versare questo nel tuo scarico.

Come sbarazzarsi subito dei cattivi odori dal bagno

Combattere contro i cattivi odori che fuoriescono dal bagno è qualcosa di complicato e che spesso mette a dura prova la nostra pazienza e anche il nostro naso!

Se anche tu come tanti hai provato a disinfettare, sanificare e pulire alla perfezione i sanitari credendo che siano i soli responsabili dei cattivi odori, allora continua la lettura. Sai che il problema potrebbe essere lo scarico? Anche oggi abbiamo la soluzione che ti risolverà ogni problema. Ecco come sbarazzarsi subito dei cattivi odori dal bagno: basterà versare questo.

Cosa? Lo scopriamo subito. Innanzitutto devi individuare il sifone a pavimento che è presente anche nel tuo bagno. Generalmente è ricoperto da una base rotonda di colore argento. Questo sifone altro non è che un pozzetto in cui convergono tubi di lavatrice, sanitari e doccia.

A cosa serve? Proprio ad evitare che si formino cattivi odori che a loro volta fuoriescono dal bagno. Perché si può arrivare a una situazione del genere? Per via, ad esempio, di calcare, sapone e/o capelli che si accumulano all’interno di un tubo a S che si trova sotto le piastrelle, otturando il sifone e provocando la fuoriuscita di odori sgradevoli.

Altra causa da non sottovalutare. Nel pozzetto deve essere sempre presente una quantità minima di acqua. D’altronde è proprio essa che impedisce ai cattivi odori di diffondersi nel bagno. Se però l’acqua in questione è sporca, rancida e piena di alghe, ecco che avere un bagno profumato sarà praticamente impossibile.

Come risolvere questo problema? La soluzione che ti proponiamo è davvero molto semplice. Non dovrai fare altro che riempire il sifone a pavimento con un po’ di acqua pulita che andrà ad eliminare residui, accumuli e detriti che hanno inquinato l’acqua presente nel pozzetto.

Riempi un secchio di acqua e inizia a versarla all’interno del tuo sifone. Vedrai che con questa tecnica potrai dire definitivamente addio ai cattivi odori. Come puoi vedere, ti basterà versare solo questo secchio di acqua pulita per risolvere questo sgradevole problema.

C’è anche un’altra soluzione che potresti provare oltre a quella dell’acqua. In questo secondo caso dovrai procurarti uno strumento che si chiama sturafogne, meglio ancora se a molla. Esso è in grado di entrare in ogni buco presente nel sifone a pavimento e di liberare il pozzetto da ingorghi maleodoranti.