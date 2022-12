Benedetta Rossi, quanto costa dormire e mangiare nel suo B&B? Le cifre

Benedetta Rossi, una delle cuoche più amate e conosciute del mondo dello spettacolo italiano e del web. Le sue ricette hanno conquistato il cuore di milioni di persone, ma sapete quanto costa mangiare nel suo agriturismo? Non ci crederete mai, non vi aspettereste mai dei prezzi così: scopriamo di più.

Benedetta Rossi, amatissima e nota cuoca del mondo di internet e della televisione italiana. Grazie alla sua cucina e al suo sorriso ha conquistato il cuore di milioni di persone. La simpatica marchigiana possiede un agriturismo che gestisce insieme a suo marito. Ma quanto costa alloggiare nel B&B di Benedetta Rossi e Marco Gentili? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

L’agriturismo di Benedetta Rossi

La passione per la cucina, è nata quando ha iniziato a cucinare con sua mamma e con sua nonna da bambina. Appena è cresciuta ha iniziato a lavorare come aiuto cuoco e cameriera. Successivamente, ha aperto il suo canale Youtube dove ogni giorno pubblicava le sue ricette, chiamato “Fatto in casa con Benedetta”.

Grazie al supporto di suo marito Marco, i suoi video hanno ottenuto sin da subito un grande successo e milioni di visualizzazioni. Benedetta è diventata così famosa che ha anche scritto diversi libri di cucina. Ma sapete che la food blogger e il suo compagno hanno un agriturismo? Quanto costa alloggiare in questa fantastica struttura? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Quanto costa dormire e mangiare nel B&B di Benedetta Rossi? Prezzi incredibili

Benedetta Rossi e Marco Gentili sono fidanzati da 10 anni e il loro amore ha viaggiato sempre di pari passo con il successo. Insieme hanno costruito un bellissimo B&B, chiamato “Agriturismo La Varga”. E’ situato nelle Marche, precisamente d Altidona, in provincia di Fermo.

Nel suo amato e seguito programma di cucina, “Fatto in casa con Benedetta”, capita spesso di vederlo, anche se nel periodo invernale è sempre chiuso. Sappiamo che il menù è molto vasto e ci sono pietanze con i prodotti del posto, quindi, molto genuini e ricercati. Non sappiamo i prezzi, ma abbiamo la certezza che non sono alti, ma si è mantenuta nella media.

Se dopo la cena siete troppo stanchi per rimettervi alla guida, potete dormire nell’agriturismo di Benedetta Rossi ad un prezzo davvero basso. Il prezzo parte da 30 euro per la notte, 50 per mezza pensione e 80 euro quella completa. Il servizio è incredibile, per non parlare del cibo che è divino.

Malgrado lei sia la cuoca più seguita e amata d’Italia, ha deciso di non sfruttare la sua popolarità e di offrire un agriturismo con dei prezzi accessibili a tutti. Questo dimostra la sua umiltà e la sua gentilezza, infatti, tutte le persone che hanno avuto il piacere di incontrarla parlano della sua immensa bontà.